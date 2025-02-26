民團提出4公投案 訴求廢止選罷法、憲訴法爭議條文

民間團體「人民作主志工團」日前在台北市日新國小附近街邊設立提案連署攤位，訴求廢止選罷法與憲訴法修法內容。（記者李文馨攝）

2025/02/26 13:11

〔記者李文馨／台北報導〕立法院去年三讀通過「憲法訴訟法」與「公職人員選舉罷免法」等爭議修法，相關法案已經由總統公布，立院民進黨團皆提出釋憲聲請。民間團體「人民作主志工團」近日向中選會提出4案公投提案，訴求廢止選罷法與憲訴法修法內容，相關提案主文與名冊皆已送交中選會。

立法院去年三讀通過由藍白陣營所主導的憲訴法與選罷法修正案，憲訴法明定參與評議的大法官不得少於10人，且違憲判決至少要有9人同意；選罷法則規定，罷免案提議人及連署人名冊應附身分證正反影本，若冒用他人個資連署，處5年以下有期徒刑、拘役或科新台幣100萬元以下罰金。

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中選會本月7日公告，針對憲訴法提出的公投主文為，「您是否同意立法院於2024年12月20日就憲法訴訟法第30條增訂第2項即『前項【按指：憲法法庭判決前】參與評議之大法官人數不得低於十人。作成違憲之宣告時，同意違憲宣告之大法官人數不得低於九人』（嗣由總統於2025年1月23日公布）之規定，應予廢止？」

人民作主志工團表示，25日也將針對選罷法的3案公投提案送交中選會。首案主文為「您是否同意立法院於2024年12月20日就公職人員選舉罷免法第76條第3項及第79條第1項之修正，即罷免案之提議人於『提議』時需附上提議人國民身分證正反面影本（嗣由總統於2025年2月18日公布）之規定，應予廢止？」

第2案為「您是否同意立法院於2024年12月20日就公職人員選舉罷免法第80條第4項及第83條第1項之修正，即罷免案之連署人於『連署』時需附上連署人國民身分證正反面影本（嗣由總統於2025年2月18日公布）之規定，應予廢止？」

第3案為「您是否同意立法院於2024年12月20日就公職人員選舉罷免法增訂第98條之2即「利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處五年以下有期徒刑、拘役或科新台幣一百萬元以下罰金」（嗣由總統於2025年2月18日公布）之規定，應予廢止？」

根據2019年修正之「公民投票法」第 23 條第 1 項規定，公民投票日定於8月第4個星期六，自2021年起，每2年舉行1次。依此換算，今年公投日期為8月23日，主管機關應於公投日90天前公告公投案編號、主文等，但實際日期仍需以中選會正式公告為主。

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