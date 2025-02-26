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    四接環評》抗議群眾高喊散會 台電混亂中完成報告

    環境部環評大會26日審查四接環評案，到場旁聽的反對方與支持方爆發口角衝突。（記者羅沛德攝）

    環境部環評大會26日審查四接環評案，到場旁聽的反對方與支持方爆發口角衝突。（記者羅沛德攝）

    2025/02/26 13:35

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    四接環評大會爆發肢體衝突 反方民眾衝進主席台舉牌要求散會

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部環評大會今（26）日審查「協和發電廠更新改建計畫（四接）」案，上午會議一度爆發肢體衝突，會議主席葉俊宏宣布休息，中午12點多繼續開會，但反方民眾高喊「立即散會」企圖影響會議進行，台電代表在混亂中簡報。

    環境部今天早上正反雙方僵持不下、爆發衝突，反對團體更衝進主席台，讓會議無法繼續進行。環評會議主席葉俊宏裁示，會議暫停、12點後繼續開會；然而，12點會議開始之前，正反方民眾再度隔空互嗆，並爆發肢體衝突。

    約莫12點17分，葉俊宏宣布繼續開會。環境部環保司先針對早上反對團體質疑四接環評資料問題進行報告，指台電公司於今年2月17日檢送本案報告書為完整內容，資料並無缺漏，並於今年2月19日發函第28次環評大會開會通知單，亦將報告書紙本隨開會通知單寄給環評委員；第6章為「開發行為可能影響範圍之各種相關計畫及環境現況」，經過人工智慧比對本案報告書2月版及1月版的第6章電子檔，兩個檔案的主要內容完全一致。

    環保司表示，查報告書第四章第4頁至21頁，載本案基地非屬土壤或地下水污染控制及整治場，有關民眾所提部分採樣點之土壤污染新事證，土污法與環評審查分屬不同程序，應回歸各目的事業主管機關依當時法規辦理。

    台電報告時表示，台電於環說書階段已進行敏感區位調查，確認協和電廠非屬土壤污染場址；協和電廠屬燃油電廠，改為燃氣機組前，依法須進行全廠的土壤污染檢測，因此施工單位提前進行自主調查，共檢測59個點位，只有一個點位靠海處有檢測出土壤污染問題；推測過去是使用老舊變壓器油、變壓器油滲透進土壤，現階段沒有污染事件發生。而在台電進行報告時，反對團體持續霸佔主席台圓桌，並持續高喊「立即散會」，台電就在混亂中完成環評簡報。

    環境部26日召開環評大會審查協和電廠四接環評案，旁聽的反對民眾衝到台前，要求會議主席、環境部政務次長葉俊宏（右方著黑衣者）散會。（記者羅沛德攝）

    環境部26日召開環評大會審查協和電廠四接環評案，旁聽的反對民眾衝到台前，要求會議主席、環境部政務次長葉俊宏（右方著黑衣者）散會。（記者羅沛德攝）

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