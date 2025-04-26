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    藍稱動員是「喜歡一起坐車」畫面曝！近40台遊覽車擠爆北市杭州南路

    國民黨426戰獨裁遊行，中正紀念堂杭州南路側停車區擠滿遊覽車。（記者方瑋立攝）

    國民黨426戰獨裁遊行，中正紀念堂杭州南路側停車區擠滿遊覽車。（記者方瑋立攝）

    2025/04/26 16:43

    〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨不滿黨內幹部在大罷免連署涉嫌「幽靈連署」偽造文書被偵辦收押，號召支持者與民眾黨今（26日）走上凱道抗議。針對國民黨北市議員鍾沛君指是支持者「喜歡一起坐車」，記者現場直擊，中正紀念堂杭州南路一側被將近40台遊覽車擠爆三道，截至下午4時仍持續有遊覽車駛入，部份標有國民黨立委姓名。

    國民黨今天號召該黨與民眾黨支持者上凱道「戰獨裁」，網紅四叉貓爆料國民黨長途動員群眾，國民黨北市議員鍾沛君回嗆「支持者喜歡一起搭車不行？」

    記者今天現場直擊，來自各地的遊覽車在凱道附近放下乘客後，大部分聚集於杭州南路大客車停車點，截至下午4時，三道停車格已被塞爆，導致包括愛國東路、仁愛路一側亦有遊覽車「漏」出，記者初步計算，附近至少超過40台遊覽車，部份車窗標誌地名如苗栗縣苗栗市，亦有直接寫出立委如林倩綺姓名者。

    截至下午4時許，現場群眾已漫出至東門圓環，仁愛路從東門圓環至杭州南路段實施交管，全線停止通車。伴隨現場陣雨間歇、小雨不斷，也有許多手持國旗的民眾已開始往杭州南路散去、準備上車。

    國民黨426戰獨裁遊行，中正紀念堂杭州南路側停車區擠滿遊覽車。（記者方瑋立攝）

    國民黨426戰獨裁遊行，中正紀念堂杭州南路側停車區擠滿遊覽車。（記者方瑋立攝）

    國民黨426戰獨裁遊行，杭州南路大客車停車區爆滿，遊覽車漫出至仁愛路上。（記者方瑋立攝）

    國民黨426戰獨裁遊行，杭州南路大客車停車區爆滿，遊覽車漫出至仁愛路上。（記者方瑋立攝）

    國民黨號召藍白支持者426上凱道「戰獨裁」，許多民眾搭乘遊覽車前往。（記者劉信德攝）

    國民黨號召藍白支持者426上凱道「戰獨裁」，許多民眾搭乘遊覽車前往。（記者劉信德攝）

    國民黨號召藍白支持者426上凱道「戰獨裁」，許多民眾搭乘遊覽車前往。（記者劉信德攝）

    國民黨號召藍白支持者426上凱道「戰獨裁」，許多民眾搭乘遊覽車前往。（記者劉信德攝）

    國民黨號召藍白支持者426上凱道「戰獨裁」，許多民眾搭乘遊覽車前往。（記者劉信德攝）

    國民黨號召藍白支持者426上凱道「戰獨裁」，許多民眾搭乘遊覽車前往。（記者劉信德攝）

    國民黨號召藍白支持者426上凱道「戰獨裁」，許多民眾搭乘遊覽車前往。（記者劉信德攝）

    國民黨號召藍白支持者426上凱道「戰獨裁」，許多民眾搭乘遊覽車前往。（記者劉信德攝）

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