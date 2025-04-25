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    董座外遇生子30年！會計小三欲奪產 董娘終於爆發提告

    董座偷吃女會計生子，董娘不滿小三欲掌握一切，請求高雄高分院判決賠償撫慰金勝訴。（情境照）

    董座偷吃女會計生子，董娘不滿小三欲掌握一切，請求高雄高分院判決賠償撫慰金勝訴。（情境照）

    2025/04/25 08:39

    〔記者鮑建信／高雄報導〕知名機電公司沈姓董座與女會計有染、生子，時間長達30餘年，董娘終於爆發提告，指控小三欲掌控家務、財產，高等法院高雄分院判決小三應賠償25萬元精神撫慰金定讞。

    原告董娘指出，1984年至1986年間，被告詹女擔任丈夫沈男公司會計，2人日久生情，還曾一同前往中國經商期間，生下一小孩，其夫辦妥認領手續，公然將2人帶回同住，她為顧及子女和家庭和諧，迫於無奈接受。

    不料，詹女變本加厲，對外自稱是「沈太太」，張羅其夫一切外務，甚至連子女在中國結婚，也要求她不能出席，後來因對方多次慫恿其夫奪走夫妻共同經營家族企業，進而導致父子失和，其夫並涉及恐嚇，被判刑3月確定。

    又說，詹女所作所為，她忍了30餘年，身心飽受煎熬，要求賠償250萬元精神撫慰金。

    詹女則說，1993年至2007年間，與沈男夫婦同居，雙方相處和睦，董娘並未提出異議，如今提告求償，已逾10年的告訴期。又說，沈男子女結婚，她沒有以主婚人自居，也未阻撓沈婦出席。

    不過，董娘的子女出庭應訊，都幫其母說話，指母親始終反對詹女搬進來住，父親則要她們叫她阿姨外，婚禮喜帖的確是詹女名字，她還要父親威脅媽媽不要出席婚宴。

    高雄地院判決詹女應賠償25萬元精神撫慰金，她和董娘均不服上訴，高雄高分院認為原審認事用法，並無不妥，兩造均駁回，全案落幕。

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