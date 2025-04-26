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    台中六罷團大遊行 「罷韓四君子」尹立現身力挺大罷免

    「罷韓四君子」尹立為新光三越氣爆祈福獻花。（記者黃旭磊攝）

    「罷韓四君子」尹立為新光三越氣爆祈福獻花。（記者黃旭磊攝）

    2025/04/26 16:06

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市罷團中一擊臣、中三拒瓔、中四展翅廢翔、中五斷健及中六敲羅行動，今天下午舉行「台中祈福大遶境」遊行，以民主車隊祈福繞境，傍晚集結台中洲際棒球場宣告六區全罷、喚回幸福台中的決心，而2020年領銜罷免前高雄市長韓國瑜的「罷韓四君子」尹立今也現身為新光三越氣爆祈福獻花場合。

    罷團車隊從霧峰、沙鹿及河南路「慧成宮」等多方出發，「展翅廢翔」發言人杜承哲醫師、志工何呱呱及罷免藍委顏寬恒的陳姓志工團隊等人，今天下午2時半許騎車到新光三越中港店騎樓，由林仁謙牧師帶領獻上白百合，為氣爆罹難及傷者祈福，尹立由杜承哲陪同獻花。

    罷團指出，此次台中祈福遶境活動由四叉貓的「宮基金」贊助才得以成行，從台中四面八方出發，以民主車隊祈福繞境，最後一起在台中站上國際舞台的台中洲際棒球場，向世界宣告喚回幸福台中的決心。

    尹立說，當初罷免韓國瑜是為了高雄發展，韓一當選就將市政置若罔顧，跑去選總統，這次大罷免更是國家重要事情，藍白在立院仗著多數通過違憲法案，甚至預算、憲法法庭癱瘓政府運作，這次大罷免若能過關，台灣民主會更加穩定，更加避免境外勢力影響。

    尹立強調，大罷免若過關，對於未來從政者會有更多警示，應以台灣人民為念，而不是說有外面力量支持，台灣作為民主國家，台灣人民聲音要能出來，這次大罷免對台灣民主成熟發展是關鍵時刻。

    台中罷團志工為新光三越氣爆祈福獻花。（記者黃旭磊攝）

    台中罷團志工為新光三越氣爆祈福獻花。（記者黃旭磊攝）

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