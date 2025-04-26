板橋大刪元不畏風雨宣講 八炯透露：花蓮收件數還有2天份量沒整理

「板橋大刪元」今日舉辦「分手擂台」活動，邀請網紅閩南狼、退役飛官「台灣鷹爸」徐柏岳、網紅八炯（圖）等人擔任宣講嘉賓。（記者黃子暘攝）

2025/04/26 16:14

〔記者黃子暘／新北報導〕罷免國民黨立委葉元之的公民團體「板橋大刪元」今（26日）舉辦「分手擂台」活動，邀請網紅閩南狼、退役飛官「台灣鷹爸」徐柏岳、網紅八炯等人擔任宣講嘉賓。八炯表示，花蓮罷免藍委傅崐萁昨公告連署書份數破2萬4千份，罷團設定安全門檻為2萬6千份，但他要先透露一點，2萬4千份是還有2天份量沒有整理的數字，近期將會宣布，希望突破200%。

儘管今日板橋陰雨陣陣，仍有約百人不畏風雨熱情響應活動，活動氣氛時而激揚時而溫馨，有男女老少共同與會。

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要跟中共「分手」的閩南狼說，他大學在中國求學，曾認為唯有專制才能讓中國人民幸福美好，後來才得知共產黨時任領袖毛澤東搞出3年大躍進，餓死4300萬人，後續又搞出文革，破壞中華文化，將古文物、祠堂都燒毀，又用愚民政策不允許人民擁有文化，「我當時才知共產黨竟然會殺這麼多人，執政殺這些遠比二戰死傷人數還多，我幫助這政黨在幫助什麼？」

閩南狼指出，真正的中華文化在台灣，他一直自詡中華民國派，仍被中共認定為台獨份子，藍白籌辦426凱道遊行向北京跪下，他們終究會淪為奴才，即便可以成為「特首」，也會很快被中共抓到小辮子鬥下來，已被統戰的藍營民代不是對人民負責，而是對中共領導階層負責，他已看清國民黨嘴臉，台灣人也已覺醒。

徐柏岳表示，他要跟國民黨分手，但還有許多人剪不斷與國民黨的臍帶、依存幻覺；許多人告訴他，他和孩子們的一席話感動了大眾，而他跟孩子是親子之愛，他的兒子們愛國、愛同袍，而公民運動則是社會之愛，這就是他選擇覺醒的原因，曾有講著廣東話的民眾痛哭流涕告訴他，「我們沒有機會了，你們一定要守住」，這是用香港的血淚提醒台灣。

徐柏岳說，他絕非民進黨，但已請政府高層傳話給總統賴清德、立委沈伯洋，希望賴在大罷免關鍵時刻要給人民信心、結合公民力量展開公民國是論壇，426凱道上的人嘻笑好不容易建立起的民主制度，這些罪孽終究會回到他們身上，敢擔任民代就該是好人、愛土地、愛人民，沒有這份心又為虎作倀、當橡皮圖章，對這片土地又何來有愛？

出身花蓮的八炯則笑稱，他一直都投對票，雖然16歲時曾經因為夏戀嘉年華「喜歡過」傅崐萁，不過上大學後就察覺不對，因此算是「曖昧時期」就看破了傅崐萁，沒有落入陷阱，他鼓勵大眾多到國外走走，深入當地比較，就會知道台灣其實是全球最容易生存的地方；全球都站在美國隊圍堵中國，一個人均收入3萬5千元的國家不要再輕信跟人均1萬3千元的中國「綁一起」，否則下場就是200多％的關稅，426凱道遊行不過是「假藍軍」、「舔共賣台的小草」的遮羞布。

八炯說，即便傅崐萁被成功罷免，仍會是他一輩子的敵人，凡對敵人有一絲憐憫，他們就會東山再起，屆時死得是自己，國民黨批評民進黨變綠共，若是屬實，國民黨主席朱立倫率黨籍立委「下跪」的就不是中共領導人習近平、政協主席王滬寧，而是民進黨，「這些人在最安全的地方才最勇敢」；八炯預告，花蓮連署書最新份數還不能宣布，不過他可以透露一點，罷團收集2萬4千份還有2天的份沒有整理，數字非常驚人，希望突破200%。

對此，板橋大刪元發言人莫莉也喊，板東不能輸，希望大家盡快找親友來簽連署書，罷免葉元之就是罷免傅崐萁。

「板橋大刪元」今日舉辦「分手擂台」活動，邀請網紅閩南狼、退役飛官「台灣鷹爸」徐柏岳（圖）、網紅八炯等人擔任宣講嘉賓。（記者黃子暘攝）

「板橋大刪元」今日舉辦「分手擂台」活動，邀請網紅閩南狼（圖）、退役飛官「台灣鷹爸」徐柏岳、網紅八炯等人擔任宣講嘉賓。（記者黃子暘攝）

「板橋大刪元」今日舉辦「分手擂台」活動，邀請網紅閩南狼、退役飛官「台灣鷹爸」徐柏岳、網紅八炯等人擔任宣講嘉賓。（記者黃子暘攝）

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