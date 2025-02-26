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    四接環評大會爆發肢體衝突 反方民眾衝進主席台舉牌要求散會

    環境部26日召開環評大會，審查協和電廠四接環評案，到場旁聽的反對四接民眾衝進主席台，高喊程序違法、立即散會。（記者羅沛德攝）

    環境部26日召開環評大會，審查協和電廠四接環評案，到場旁聽的反對四接民眾衝進主席台，高喊程序違法、立即散會。（記者羅沛德攝）

    2025/02/26 11:16

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕環境部環評大會今（26）天審查「協和發電廠更新改建計畫（四接）」，經環評會議主席徵詢環評委員同意，51位會議已登記發言民眾均可進場發表意見。然而會議一開始爆發肢體衝突，反對方群眾更衝進主席台圓桌內，試圖阻止會議進行，並高喊「程序違法、立即散會」。由於場面相當混亂、會議無法繼續進行，環評會議主席葉俊宏宣布，會議休息到12點。

    今日四接環評大會會議一開始，立委張啓楷、陳昭姿等人欲提程序發言，不過會議主席葉俊宏表示，按規定只有環評委員有資格提會議程序問題，陳昭姿不滿並要求取消今天會議。現場反對四接環評民眾不滿情緒隨即爆發，爆發肢體推擠衝突、丟椅子。

    一群反方民眾衝進主席圓桌內舉牌，並高喊「程序違法、立即散會」，要求先釐清協和電廠土壤污染問題，全案退回專案小組審查。支持四接環評的民眾，高舉「基隆要電」、「協和要建」等標語，要求繼續開會。正反方民眾隔空互嗆，導致環評會議無法繼續進行。

    立委黃珊珊表示，四接案爭議大，還有很多需要討論的地方，立委、居民跟環團都還沒得到答案，若連專案小組都得不到結論只能兩案並陳，環評大會如何在這麼短時間內做出決定，更何況台電提出的土壤調查資料可能有隱匿或造假，在爭議未解及資訊不健全下，就先強行開會審查做結論，毒樹生出來的毒蘋果也是有毒，若程序有瑕疵就不該繼續開會。

    環境部環保司長徐淑芷也罕見動怒回應，表示環評現場是開會的地方，不讓會議正常進行更是暴力；是否退回專案小組應該是環評委員決定，而非環團決定。環評委員則緩頰，應尊重環評審議的責任，讓開發單位報告，民眾意見也充分反映後，讓環評審查繼續進行。

    四接環評會議現場爆發肢體衝突。（記者羅沛德攝）

    四接環評會議現場爆發肢體衝突。（記者羅沛德攝）

    反對四接民眾衝進主席台，高喊程序違法、立即散會。（記者陳嘉怡攝）

    反對四接民眾衝進主席台，高喊程序違法、立即散會。（記者陳嘉怡攝）

    四接環評會議現場爆發肢體衝突。（記者陳嘉怡攝）

    四接環評會議現場爆發肢體衝突。（記者陳嘉怡攝）

    支持四接環評的民眾，高舉「基隆要電」、「協和要建」等標語，要求繼續開會。（記者陳嘉怡攝）

    支持四接環評的民眾，高舉「基隆要電」、「協和要建」等標語，要求繼續開會。（記者陳嘉怡攝）

    立委黃珊珊表示，四接案爭議大，還有很多需要討論的地方，立委、居民跟環團都還沒得到答案，若連專案小組都得不到結論只能兩案並陳，環評大會如何在這麼短時間內做出決定。（記者羅沛德攝）

    立委黃珊珊表示，四接案爭議大，還有很多需要討論的地方，立委、居民跟環團都還沒得到答案，若連專案小組都得不到結論只能兩案並陳，環評大會如何在這麼短時間內做出決定。（記者羅沛德攝）

    民眾黨立委陳昭姿（左起）、張啟楷、黃珊珊、基隆市長謝國樑出席。（記者羅沛德攝）

    民眾黨立委陳昭姿（左起）、張啟楷、黃珊珊、基隆市長謝國樑出席。（記者羅沛德攝）

    反方民眾持續要求散會，過程中爆發推擠衝突。（記者羅沛德攝）

    反方民眾持續要求散會，過程中爆發推擠衝突。（記者羅沛德攝）

    反方與贊成方民眾爆發口角衝突。（記者羅沛德攝）

    反方與贊成方民眾爆發口角衝突。（記者羅沛德攝）

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