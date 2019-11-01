首里城四度浴火 1992年重建檜木來自台灣

圖為沖繩縣那霸市首里城二○一七年五月的檔案照。（美聯社）

2019-11-01 05:30:00

〔駐日特派員林翠儀／東京十月卅一日報導〕做為沖繩人精神象徵的首里城，十月卅一日因為大火再次付之一炬，首里城過去曾有多次因為內戰或火災焚毀，一九四五年更因美軍轟炸化為灰燼。這座城與台灣有很深的關連，首里城宮殿等主要設施在一九九二年重建復原，正殿內的梁柱大量使用來自台灣的檜木，現在首里城每年有五百萬人次造訪，其中台灣遊客佔了三成。

首里城是琉球王國都城，建於十四世紀後期，木造的宮殿過去至少發生過三次大火，分別為一四五三年、一六六○年和一七○九年，正殿、北殿和南殿等主要宮殿在三次大火中均燒毀，之後又數度重建。

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一八七九年日本併吞琉球後，琉球王國滅亡，但首里城仍被保留下來，一九三三年被日本政府指定為國寶，二次大戰期間日本軍曾在首里城地下挖掘坑道設置指揮所，成為美軍攻擊焦點，一九四五年沖繩戰役中又再次因美軍轟炸而焚毀。

首里城址在二戰結束後曾做為琉球大學的校址，一九八○年代大學遷校後，日本政府於一九九二年完成正殿主建築復原，二○○○年聯合國教科文組織將「琉球王國城堡及相關遺產群」列為世界文化遺產，首里城地下結構遺跡、周邊的玉陵等被納入其中，並不包括首里城後來復原的地上宮殿。所以這次首里城主要宮殿雖然全數燒毀，但不影響其登錄世界遺產的地位。

地下結構未波及 不影響世遺地位

首里城宮殿的重建，過去的琉球王國時期均是由薩摩藩（現鹿兒島縣）提供大量木材，一九八五年前後日本政府決定再重建，集合大批專家，規劃了國營公園級的「首里城公園基本計畫」，首里城的重建是由現代神社佛寺工匠負責，這些工匠除了缺乏大規模的琉球建築興建經驗外，遇到的最大難關就是木材的取得。

首里城正殿結構梁柱，不但長度須達八公尺以上，直徑也必須很粗大，這種木材在日本幾乎無法取得。由於以前台灣檜木比日本檜木樹齡更久更巨大，用來修復神社佛寺等建築有很好的口碑，日本工匠為此到台灣採購檜木。

當時台灣已限制檜木採伐，價格可能飆漲，日本工匠當機立斷與宜蘭的木材商簽約保住需要的檜木數量。由於台灣已禁止檜木出口，未來重建勢必再遇到木材取得問題。

消防員懷疑起火點在正殿內側。（歐新社）

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