小英日文慰問首里城 日媒：台灣總統也心痛

首里城大火消息震驚全球。（歐新社）

2019-11-02 06:52:01

〔即時新聞／綜合報導〕列為世界遺產的日本沖繩縣那霸市的首里城，在當地時間10月31日凌晨發生大火，包括正殿、北殿和南殿等7棟建築物全部燒毀，令許多人倍感痛心，總統蔡英文也在推特上表達不捨，日本媒體也以「台灣蔡總統盼首里城重建」為題報導。

蔡英文以日文在推特上寫道，首里城是世界文化遺產，亦是台灣人到日本旅遊必訪景點之一，看見首里城大火的消息，相信許多台灣人都和她一樣感到痛心，衷心期盼首里城能夠重建，找回昔日榮光。

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日本朝日新聞 以「台灣蔡總統盼首里城重建」為題報導；日本放送協會（NHK）則以「台灣總統感到心痛」為標題，還提到沖繩是台灣旅遊熱門景點，去年到訪人次達91萬，因此首里城大火在台引起高度關注，甚至成為頭條新聞。

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