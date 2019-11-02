為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

小英日文慰問首里城 日媒：台灣總統也心痛

首里城大火消息震驚全球。（歐新社）

首里城大火消息震驚全球。（歐新社）

2019-11-02 06:52:01

〔即時新聞／綜合報導〕列為世界遺產的日本沖繩縣那霸市的首里城，在當地時間10月31日凌晨發生大火，包括正殿、北殿和南殿等7棟建築物全部燒毀，令許多人倍感痛心，總統蔡英文也在推特上表達不捨，日本媒體也以「台灣蔡總統盼首里城重建」為題報導。

蔡英文以日文在推特上寫道，首里城是世界文化遺產，亦是台灣人到日本旅遊必訪景點之一，看見首里城大火的消息，相信許多台灣人都和她一樣感到痛心，衷心期盼首里城能夠重建，找回昔日榮光。

日本朝日新聞 以「台灣蔡總統盼首里城重建」為題報導；日本放送協會（NHK）則以「台灣總統感到心痛」為標題，還提到沖繩是台灣旅遊熱門景點，去年到訪人次達91萬，因此首里城大火在台引起高度關注，甚至成為頭條新聞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
首里城大火延燒11小時 日本專家點出「2大主因」
2019-11-01 14:29

首里城大火延燒11小時 日本專家點出「2大主因」
延燒11小時 世界遺產沖繩首里城全毀
2019-11-01 05:30

延燒11小時 世界遺產沖繩首里城全毀
繳稅還可以抽大獎 歡迎大家e起來pay

繳稅還可以抽大獎 歡迎大家e起來pay
首里城四度浴火 1992年重建檜木來自台灣
2019-11-01 05:30

首里城四度浴火 1992年重建檜木來自台灣
蹭知名度？ 首里城驚天大火 日本網友自稱縱火PO影片道歉
2019-10-31 17:33

蹭知名度？ 首里城驚天大火 日本網友自稱縱火PO影片道歉
富櫃 200 指數正夯 掌握時機適時進場

富櫃 200 指數正夯 掌握時機適時進場
沖繩首里城一夜燒盡！愛紗悲泣「故鄉象徵全毀了」
2019-10-31 17:05

沖繩首里城一夜燒盡！愛紗悲泣「故鄉象徵全毀了」

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播