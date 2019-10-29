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何君堯遭母校褫奪名譽博士 支持者揚言殺死英議員

何君堯（圖）的支持者揚言要殺死包括奧爾頓勛爵在內的人。（圖擷取自臉書＿何君堯）

何君堯（圖）的支持者揚言要殺死包括奧爾頓勛爵在內的人。（圖擷取自臉書＿何君堯）

2019-10-29 19:47:52

〔即時新聞／綜合報導〕香港建制派、親中立法會議員何君堯因種種爭議言行，經英國上議院議員奧爾頓勛爵（Lord Alton）等人去函，今天何君堯確定遭母校英國安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）褫奪其名譽法學博士學位，不過，何君堯的支持者卻揚言要殺死包括奧爾頓勛爵在內的人。

綜合媒體報導，何君堯在721元朗無差別攻擊事件中與「白衣人」握手，又曾發表大屠殺、攻擊女性及種族主義等爭議言論引發關注。奧爾頓勛爵等人去函安格里亞魯斯金大學後，在今天傳出該校褫奪何君堯的名譽博士學位，而目前該校的網頁也撤下了相關資料。

何君堯今早對此表示遺憾及不開心，但他強調「遺憾不在於自己」，而是校方為何會在沒有向他本人查詢事件，只因「單方面片面之詞」，而作出相關決定。何君堯質疑，英國「政治凌駕一切」並為「為英國人感到可惜」。

英國保守黨人權委員會副主席羅傑斯（Benedict Rogers）在推特上表示，「一名何君堯先生的追隨者向包括奧爾頓勳爵在內的一些人寄發了電子郵件，郵件中說：『以眼還眼』……所有拔劍的人都會被劍殺死。」羅傑斯表示，這是令人感到不快的威脅，也是中國政權的本質。最後，他表示，「撐香港」。

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