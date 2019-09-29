建制派議員何君堯改編曲撐警 因侵權問題遭下架

2019-09-29 18:41

〔中央社〕港媒報導，香港建制派議員何君堯與一批反送中反對者，將反送中歌曲「願榮光歸香港」改編成支持港警版本的「願平安歸香港」，並上傳社群及影音網站，後者遭指涉及侵權問題而被下架。

綜合香港01與立場新聞報導，何君堯先前與一批自稱愛香港的文化藝術工作者製作「願平安歸香港」歌曲及MV，後將MV上傳影音網站YouTube及臉書（Facebook），但由於被指影片含有歌手何韻詩創立的獨立音樂品牌「Goomusic」的版權內容，已於今天被下架。

何君堯在臉書直播中稱，製作「願平安歸香港」的起因是朋友建議，歌曲是網友所做，且沒有登記版權，填詞應該是「任得你（隨便你）」，認定自己的版本屬二次創作，表示不清楚哪裡侵權。

此外，何君堯還批評原版的「願榮光歸香港」是「港獨歌」、「曱甴歌（蟑螂歌）」，並稱原版歌曲是「去搞港獨，聽見都把火（生氣）」。

何韻詩也在自己的臉書發文回應何君堯的MV，表示就算只是改編歌詞，還是要支付版權費給原創者。

「願平安歸香港」MV分為管弦樂團及合唱版，何君堯也在MV中露臉合唱，該MV由YouTube頻道Channel Me上傳，該頻道成立日期為9月24日，創立至今只上傳一則短片，目前已不見該頻道。

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