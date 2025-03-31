5縣市大雨特報！ 北台灣今仍濕冷 低溫下探10度

今日中部以北及東北部低溫約12到14度，基隆北海岸有局部地區可能出現10度左右或以下低溫，請民眾注意保暖。（資料照）

2025/03/31 06:51

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日受到華南雲雨區東移、大陸冷氣團影響，北台灣及中部山區降雨機率高，氣象署針對基隆市、新北市北海岸地區、宜蘭縣、花蓮縣山區及南投縣山區發布大雨特報。中部以北地區慎防低溫。

氣溫方面，今日各地早晚偏冷，中部以北及東北部低溫約12到14度，基隆北海岸有局部地區可能出現10度左右或以下低溫，請注意保暖，南部及花東低溫約15至18度，白天北部及東北部氣溫回升有限，感受仍偏冷，高溫約15到17度，中部及花蓮天氣也偏涼，高溫約18至22度，其他地區則較為舒適，高溫可以來到24至27度。

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今日北部、東北部地區及中部山區降雨機率仍高，下雨時間長且容易有局部大雨，中部平地、花東地區及南部山區也有局部短暫雨，南部平地的降雨則較為零星。空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。

週二至週三（4月1日、2日）大陸冷氣團稍微減弱，北部、東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼，北部及東北部13至20度，中部15至24度，南部17至28度，花蓮16至23度，台東18至25度。各地水氣仍多，北部、東半部地區、恆春半島及中南部山區有局部短暫雨

週四（4月3日）受東北季風影響，各地早晚天氣仍涼，北部及東北部13至24度，中部15至27度，南部17至28度，花蓮16至23度，臺東18至25度。基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及西半部山區有局部短暫雨，北部地區亦有零星短暫雨。

溫度:

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 14 ~ 16 14 ~ 17 17 ~ 26 17 ~ 22

氣象署發布大雨特報。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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