中國網紅「肖恩」觀光非法撈金 被民眾檢舉恐禁止來台

中國YouTuber「肖恩」（Sean）去年來台觀光，違法私接國內電信業者的廣告業配，有民眾向陸委會提出檢舉，該案已轉交移民署調查。（圖擷取自YouTube）

2025/03/31 07:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國YouTuber樂樂法利（LeLe Farley）因來台涉及非法工作，遭人檢舉被移民署禁止入境。據了解，也有民眾發現中國YouTuber「肖恩」（Sean）去年來台觀光，違法私接國內電信業者的廣告業配，今年向陸委會提出檢舉，該案已轉交移民署調查，肖恩恐被禁止來台。

2023年9月，陸委會開放旅居第三地海外中國人士來台旅遊，移居泰國清邁的中國網紅「肖恩」和「陳老師」兩人經常來台拍攝旅遊影片。

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不過，兩人上個月發生內鬨，陳老師踢爆肖恩「愛台灣全是劇本」，並貼出微信對話截圖佐證，指肖恩老婆「丹丹」曾直呼頻道內容「土的要死」，自己完全不想看，收看的觀眾是「非常老套的一批人」，因而引發大批台灣網友退訂。

另外，有民眾向陸委會檢舉，肖恩經營的《Sean的世界TV》YouTube頻道，去年曾以觀光旅遊的名義來台拍片撈金，接下台灣大哥大的業配，在西門町的旅遊影片中，置入該業者新開的直營門市「智能體驗館」開箱，由肖恩親自到店體驗，此次業配收入5萬6250元人民幣。

陸委會3月14日發函給移民署及檢舉人，公文主旨提到「有關民眾所提中國網紅肖恩（Sean）等人以觀光名義來台接洽台灣大哥大商業廣告及業配等相關問題，涉屬貴管，移請卓處逕復陳情人」。

陸委會將檢舉案轉交給移民署處理後，移民署回覆民眾內容提到，「本署對於大陸地區人民申請來台觀光案件，均係依據『大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法』等相關法令規定進行審查。申請人向本署提出申請時，若現（曾）為虛偽之陳述、隱瞞重要事實，提供虛偽不實之資料，或來台從事與許可目的不符之活動或工作等情形，得不予許可」。

移民署並提及，「有關您提供的相關事證，政府深表重視。個案是否違反兩岸條例及就業服務法相關規定，本署將依個案事實及調查情形認定，感謝您提供寶貴的資訊」。

知情人士指出，中國人來台從事觀光活動，若從事與許可目的不符的商業活動或工作，以後要再申請來台觀光，依法可不予許可，該案尚待主管機關調查認定。

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