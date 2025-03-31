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    新一代菜市場名？網列「22字」最常見 幼教師也認證

    網友整理出現代小孩名字最常出現的22字，引發熱烈討論。（情境照）

    網友整理出現代小孩名字最常出現的22字，引發熱烈討論。（情境照）

    2025/03/31 06:49

    首次上稿 03-30 23:22
    更新時間 03-31 06:49

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕人的名字總是可以看出世代，流行的名字也被戲稱是菜市場名，有網友發現，台灣新一代的小孩姓名中非常多「沐」字，還有網友整理出現代小孩名字最常出現的22字，引發熱烈討論。

    一名網友在Threads發文表示，她發現台灣新一代的小孩名字非常多「沐」，更有網友整理最常見的22字，「沐、宸、晨、宥、妤、霏、睿、晴、妍、祐、樂、承、澄、品、丞、彤、宇、語、恩、以、希、熙」，直呼「新一代的小孩子名字就是這些字在排列組合而已」。

    貼文曝光後，還有幼稚園老師轉貼表示，「認證（蓋章）」。網友也紛紛回應，「真的 我原本也要取沐，後來各種原因沒取，發現有五個朋友的寶寶都是沐字頭」、「懷孕的時候自己拼湊取好了，結果報完戶口才發現是龍年的菜市場名」、「以前是歌仔戲年代，再來是瓊瑤，接下來是偶像劇，現在可能跟韓劇」、「沐澄的媽媽路過（自己亂拼湊取的），取完發現是菜市場名很想要不要乾脆改成淑惠算了」、「我當初幫我兒子取的時候覺得筆畫簡單，又很有小說男主名字感。結果出生後發現我取了這時代的菜市場名」。

    也有網友以命理學角度分析，「從五行流轉的角度來看，這十年間『沐』這類水屬性的字變得流行，與大運的變化有關」、「八運（2004-2023）屬於『艮土』，土會剋水，因此這20年內，水行能量相對較弱，特別是在八運的後半期，很多命理師會建議在名字中補充『水』來平衡命理」。

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