軍公教加薪3％來不及4月發 行政院有這個考量

軍公教加薪的部分，確定來不及4月發放。 （資料照）

2025/03/31 06:35

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府已於21日發布總統令，公布今年中央政府總預算案，雖然軍公教今年加薪3％的預算未遭刪減，不過，知情官員表示，行政院擬把軍公教加薪的部分，與政府機關的約聘僱與勞務承攬人員加薪一併考量，由於這部分的預算被刪，要辦理追加預算處理，所以軍公教加薪的部分，確定來不及4月1日發放。

行政院去年10月底召開經濟發展委員會，就「薪資提升及薪資透明化議題」討論，行政院長卓榮泰拍板2025年起中央政府約聘僱與約用人員，以及勞務承攬人員，月薪應高於最低工資1.1倍、約3萬1449元。

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官員解釋，雖然軍公教加薪3％未遭刪減，但政府機關內的約聘僱、約用人員待遇的預算不是編列在人事費，而是編在業務費，不過，這部分預算遭藍白刪除。若先發放有軍公教正式資格的加薪部分，而不發約聘僱與約用人員的加薪，兩者切割處理的話，「同一機關內，有的人有領到加薪，有的人沒有，領不到的人會有相對剝奪感」。

官員指出，為了不讓政策跳票，約聘僱與約用人員，及勞務承攬人員加薪部分遭立院刪減，政院預計以追加預算補救，並要與其他的追加預算案一併提出，「規模可能在數千億元」，因此軍公教加薪還要等立法院通過追加預算案，所有軍公教與約聘僱的加薪才能發放。

官員說明，軍公教加薪3％的部分，「一定會發」，也會補發一月至今積欠的加薪部分，「只是發放時間點的問題」；他也強調，「等預算明確後再來執行，才會比較圓滿」。

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