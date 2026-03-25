京華城宣判》柯文哲涉案3區塊懶人包 11名被告求刑一次看

柯文哲世紀大案將於明日宣判。（資料照）

前台北市長柯文哲涉犯京華城案、政治獻金等案，被台北地檢署依違反貪汙治罪條例等罪嫌起訴，並被檢方求刑28年6月，全案共有11名被告。全案於2024年12月偵結、2025年12月辯論終結，歷經1年的審理後將於26日宣判，本報整理這場錯綜複雜的司法案件，帶讀者回顧本案3大區塊以及11名被告被起訴之罪名及求刑。

一、京華城收賄案

起訴指出，威京集團因被刪除12萬284平方公尺樓地板面積，提出訴願被駁回，事後柯文哲涉明知違法，仍護航京華城獲得20%容積獎勵，讓威京集團獲得121億餘元的不法獲利。檢方也認定，威京集團前後透過7名人頭匯款30萬交付210萬元賄款，並在事成以後用現金交付1500萬元賄款。

請繼續往下閱讀...

彭振聲、黃景茂、邵琇珮則涉加速行政流程、設計出方案四讓京華城可以獲取20%容積獎勵，並送入都委會研議，藉以圖利京華城。另，檢方認為沈慶京行賄應曉薇、吳順民後，由應曉薇以職權對北市府公務員進行施壓，以加速京華城案行政流程，認定2人共分別收受5250萬元、363萬餘元。

二、政治獻金案

檢方指控，柯文哲侵占基隆副市長邱珮琳轉交經手的信義房屋董事長周俊吉妻子周王美文、基隆市長謝國樑母親林曼麗、文華東方董事長林命群3人捐給民眾黨的各200萬元。

另外，柯文哲、李文宗、李文娟涉利用木可公司大量販售募款小物，但民眾的款項卻透過第三方支付進入木可帳戶而非柯文哲政治獻金專戶，共達4133萬餘元。另，在大選期間，民眾黨舉辦「KP SHOW」賺取77萬餘元，也由木可公司收入囊中。此外，木可還收採風公司所捐予民眾黨300萬元政治獻金，並由李文娟開立不實發票交予採風公司。

三、眾望基金會寄養員工案

檢方指控，柯文哲與李文宗自2022年12月至2024年8月間，將民眾捐給眾望基金會的錢，挪用至聘請民眾黨秘書周榆修、發言人戴于文等13名員工薪資，共計827萬餘元，違背眾望基金會章程第6條載明「本基金會以辦理臺北市社會福利（關懷）為目的」。

序號 被告 檢方指控 起訴罪名 求刑 1 柯文哲 收賄護航京華城獲得容積獎勵，侵占政治獻金 違背職務收賄罪、圖利罪、2個公益侵占、背信 28年6月 2 沈慶京 行賄柯文哲、應曉薇等人，爭取容積獎勵 違背職務行賄罪、圖利罪 17年 3 應曉薇 收受沈慶京賄賂，對公務員施壓加速京華城案流程 違背職務收賄罪、洗錢罪 16年6月 4 吳順民 收受沈慶京賄賂，協助加速京華城案 違背職務收賄罪 適當量刑 5 彭振聲 未盡把關之責放行京華城案 圖利罪 3年 6 黃景茂 替京華城解套獲取20%容積獎勵 圖利罪 7年 7 邵琇珮 替京華城解套獲取20%容積獎勵 圖利罪 1年3月 8 李文宗 收受沈慶京賄賂、侵占木可募款 背信罪、公益侵占、違背職務收賄罪 17年4月 9 李文娟 侵占木可募款小物募款，夥同端木正虛構不實交易 公益侵占罪、明知為不實事項而填製會計憑證罪 適當量刑 10 端木正 於監院申報系統登打9筆不實交易 行使業務上登載不實文書罪、準文書罪 1年 11 張志澄 透過7名人頭捐贈210萬元給柯，掩蓋行賄金流 違背職務行賄罪 適當量刑

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法