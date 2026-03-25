美國大峽谷捐款箱出現百元台幣！百萬網友想破頭...捐款人出現了

近日有台灣網友發現，大峽谷捐款箱中，混雜1張100元面額的新台幣。（@alan.1016_授權）

美國大峽谷國家公園被列為世界自然遺產，觀光客絡繹不絕。近日有台灣網友發現，大峽谷捐款箱中，竟混雜1張百元新台幣紙鈔，他將照片PO網協尋捐款人，引發超過百萬次點閱。而當天有一名網友出面「自首」，表示是自己丟的。兩人有趣互動，讓不少網友驚呼：「這樣都找得到人」、「台灣人到底要把Threads玩成怎樣」。

原PO本月14日在Threads上發文，貼出一系列照片，只見在大峽谷常見的捐款箱中，突兀地混入了一張台幣一百元紙鈔。他也在文中喊：「尋找在大峽谷把臺幣丟進去募款箱的臺灣人。」

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PO文曝光後引發熱議，網友紛紛留言：「別人都丟一美元，他卻丟了3.3美元，此人非同小可」、「突然好可愛的100塊台幣」、「這樣外宣好像不錯」；還有不少網友分享照片，表示在美國國家航空太空博物館、大英博物館等地，甚至其他國家街頭藝人的捐款箱，都看過新台幣出沒。

沒想到不久，捐款人就現身貼文，留言表示他們是一群人來到該園區，他剛好在褲子裡摸到100元。他笑稱，看到捐款箱就丟了進去，假裝自己丟了100美元，挺有趣也有點意義，只是最後他們並沒有登上景點裡的景觀塔，他也祝福原PO旅途愉快。

原PO則回應他，現場剛好有外國人問他來自哪裡，他回應台灣後，對方還以為錢是他放的。他也PO出捐款人沒見到的景觀塔內部照片，並同樣祝福對方旅途愉快、順利。友善的互動，讓不少網友笑稱：「太扯，美國都能找到本尊」、「4小時就找到，太扯」。

據查，相關捐款由公園的官方非營利合作夥伴 大峽谷保護協會（Grand Canyon Conservancy, GCC）所設置。捐款箱上的標語「Help Keep It Grand」是該協會的核心口號。由於美國國家公園的聯邦預算往往僅能維持基本營運，許多額外的維護和優化工作需要依靠私人捐款，資金通常會用於步道維修、野生動物保護、文化保存方面。

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