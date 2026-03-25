中東戰局影響供應鏈 環團籲政府推「不免費提供塑膠袋」

中東戰局影響石油運輸，連帶導致塑膠原料與製品漲價，民眾搶購之餘，環保團體呼籲，政府可趁此機會推動塑膠減量，達到更環保的經濟。（資料照）

美國、以色列跟伊朗爆發戰爭，影響中東局勢，並波及石油運輸，牽連國內各種塑膠的原料與製品漲價，甚至引發民間或小攤商搶購。對此，看守台灣協會秘書長謝和霖建議，過去塑料製品太便宜，民眾使用不珍惜，導致政府推動減塑的行動緩慢，如今此趨勢下，政府應趁機推行全國不得免費提供塑膠袋，讓商家成本可轉嫁、消費者也意識到環保，政府達成減塑目標，一舉三得。

謝和霖表示，搶購塑膠袋的多是零售業者，過去多免費提供給消費者，但如今塑膠袋成本上漲，政府可以趁此機會，要求「全面不得免費提供塑膠袋」，對商家也是好事，可反映成本，讓消費者選擇付費或自帶環保袋，畢竟塑膠製品太廉價，卻沒有真實反映環境成本。

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綠色和平減塑專案主任莊筱庭也說，這波中東戰局影響塑膠製品漲價，可稱之為「塑膠通膨」，也反映民眾習慣依賴塑膠。研究顯示，一次性塑膠會釋出非常多塑膠微粒、化學物質、環境荷爾蒙等，影響大眾健康，過去政府推動「減塑」成效不佳，如今塑膠變貴，是好機會讓企業思考轉型，重複使用塑膠以及達到永續生產，政府則需肩負引導角色，讓減塑不只是口號。

主婦聯盟環境保護基金會執行長吳碧霜指出，塑膠製品漲價，是危機也是轉機，大家過度依賴塑膠，如今塑膠變貴，應重新檢討目前消費市場、技術應用或政策框架，如現有許多可降解的生物資材，以及重複使用包裝包材等；社會也要轉型，朝向共享經濟、社區回收等系統。至於商家可重新設計銷售機制，達到減塑，並舉例商圈可推出共識，不提供塑膠餐具，並建立碗筷或環保袋等租借系統，搭配商品折扣，鼓勵民眾自備與使用環保用具。

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