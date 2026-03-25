審判長諭知柯文哲須到庭聽判 律師解析4走向

前台北市長柯文哲涉京華城案與政治獻金案，一審將於明天宣判，審判長日前曾要求柯文哲等4名被告到庭聽判，外界關注是否可能當庭羈押。（資料照）

前台北市長柯文哲涉京華城案與政治獻金案，檢方依貪污治罪條例等罪嫌起訴，求刑28年6月，一審將於明天宣判，審判長日前曾要求柯文哲等4名被告到庭聽判，外界關注是否可能當庭羈押。法界人士分析，一般而言，法官通常不會要求被告到庭，因此柯案的承審法官的安排恐有特殊用意，包含涉及宣判後的強制處分、調整保全措施、對外宣示判決效果與說明理由、確保被告知悉判決結果等4種可能。

根據刑事訴訟法第116條規定，法院於審判中許可停止羈押（交保、責付或限制住居）時，認有必要者，得命被告於宣判期日到庭，若被告違反此到庭命令，法院得逕行拘提。合議庭審判長江俊彥去年12月京華城案言詞辯論時，當庭諭知柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇，親信大帳房李文宗4人須到庭聽判，若不到庭將逕行拘提。

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品律法律事務所主持律師黃俐受訪表示，若法院認為被告接獲一審判決後有逃亡或其他風險，可在宣判時變更強制處分，包括裁定羈押，但「當庭收押」在我國相當罕見，通常須具備具體事證認定被告有逃亡的高度可能性，雖不能完全排除，但整體機率並不高，且未來還有上訴的可能，考量未來審判時程長，一審既已交保，要再行羈押的可能性低。

黃俐分析，相較於直接收押，在宣判後調整既有保全措施，屬於較常見且符合比例原則的做法，如提高交保金額、增加報到義務，或採取、強化電子監控措施，若判決結果對被告不利，法院為確保後續程序順利進行，採取此類措施具有相當合理性，也較符合實務運作。

黃俐指出，本案具高度社會關注，法院要求被告到庭，也可能是希望透過當庭宣判，使被告直接面對判決結果，同時對外界清楚傳達判決內容與理由，有助於提升判決的可理解性與社會說服力。

「從程序面來看，要求被告到庭，也可視為一種風險控管措施。」黃俐說，涉及重罪或高度矚目的案件，法院通常會更審慎確保被告確實知悉判決結果，透過要求被告到庭，掌握被告行蹤，使宣判後的程序能夠順利銜接，同時降低逃匿的可能性。

黃俐認為，法院要求被告到庭，通常並非基於單一原因，而是綜合考量當場為強制處分的可能性、保全措施調整、判決宣示效果以及掌握被告行蹤等因素；至於外界關注的當庭收押，雖在法律上並非完全不可能，但依實務經驗確屬少見，整體機率偏低。

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