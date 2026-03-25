稱徐春鶯、李貞秀沒任何關係 張育萌曬自拍照質疑陳清龍

李貞秀與徐春鶯曾同框自拍。（擷取自張育萌臉書）

檢調偵辦發現，民眾黨前新住民委員會主委徐春鶯，跟中共官員孫憲等人有密切往來，還曾向孫憲傳送該黨中配「立委」李貞秀個資，並多次討論「接班」布局。民眾黨團總召陳清龍回應，李貞秀跟徐春鶯沒有任何關係。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌拿出李貞秀與徐春鶯的自拍，當場質疑。

張育萌在臉書發文表示，李貞秀被爆「接班徐春鶯」後，民眾黨團總召陳清龍今天受訪，斬釘截鐵說「就我了解，李貞秀跟徐春鶯沒有任何的關係」，所以也沒有任何接班的問題。他奉勸陳清龍和民眾黨，「話真的不要講太滿」，並附上李貞秀與徐春鶯的自拍，質疑，「這張照片是在哪裡拍的？什麼時候拍的？」

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張育萌指出，2023年，徐春鶯傳出要列入民眾黨不分區後，11月5日她還大動作召開記者會，拿出台灣的護照，說她已經是中華民國國民，如果進入立法院，「一定遵守憲法及民眾黨的紀律」。結果才過不到兩週，11月16日柯文哲安排徐春鶯出席記者會，會後徐春鶯就對媒體說她婉謝不分區的邀請了。

張育萌說，五天後11月22日，民眾黨就公布不分區名單，李貞秀排在第15位，而且除了「新住民代表」五個字之外，其他經歷通通沒有。怒批，「如果這不是接班，請問什麼才是接班？」

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