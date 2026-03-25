李貞秀爆高虹安拿柯文哲700萬元 民眾黨：違紀案送中評會裁處

民眾黨中配立委李貞秀。（本報資料照，記者塗建榮攝）

民眾黨中配立委李貞秀週一晚間直播爆出失言風波，稱新竹市長高虹安曾收創黨主席柯文哲700萬，引發外界譁然，更導致「網內互打」，即便高隔日火速闢謠、李公開道歉，但相關爭議仍持續延燒。為儘速為形象止血，民眾黨證實，黨中央委員會今已就李烏龍爆料行為，以違反正直誠信、破壞名譽為由，送交中評會裁處。

民眾黨中配立委李貞秀23日晚間直播爆料，新竹市長高虹安曾收受民眾黨創黨主席柯文哲700萬元，24日隨即被高聲明打臉並切割，更要「放話者自重」。對此，李貞秀事後受訪坦承當時「情緒很激動」，在事實未經查證且混淆多項資訊的情況下失言，雖不認識高也與其無直接接觸，後續將找機會向高當面致歉。

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對此，民眾黨中央委員會今（25）午發新聞稿指出，有中央委員針對李貞秀委員烏龍爆料，釀成部分社會輿論對柯文哲創黨主席與高虹安市長質疑一事提出檢舉，經過中央委員裁決，認定李貞秀委員言行已觸犯本黨違反正直誠信原則、並嚴重破壞本黨名譽，因此決議送交中央評議委員會裁處。

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