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    罕見批普廷「惹毛我」！川普威脅關稅升級 鎖定俄羅斯石油

    逼近4/2關稅死線，川普揚言再加碼，並罕見點名俄羅斯總統普廷。（路透資料照）

    逼近4/2關稅死線，川普揚言再加碼，並罕見點名俄羅斯總統普廷。（路透資料照）

    2025/03/31 06:05

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國總統川普正逼近自訂的4月2日全面關稅期限，不僅重申將對多國課徵「互惠關稅」及汽車關稅，更罕見地公開批評俄羅斯總統普廷，並威脅對俄、伊兩國加徵「次級關稅」，儘管他也釋出談判空間。此舉已引發市場對經濟衝擊的疑慮。

    川普將4月2日稱為「解放日」，預告將對汽車及零組件課徵25%關稅，並對數量未明的國家實施互惠關稅。上週末他接受國家廣播公司新聞網（NBC News）專訪時，進一步威脅可能對俄羅斯與伊朗加徵次級關稅。

    川普特別針對普廷日前質疑烏克蘭總統澤倫斯基信譽、暗示烏國應接受「臨時管理」的言論，表達強烈不滿：「當普廷開始質疑澤倫斯基的信譽時，我非常生氣——非常不爽——因為那方向不對。」

    川普警告，若無法就停止烏克蘭戰事與俄羅斯達成協議，且他認定責任在俄方，將對所有俄國出口原油加徵次級關稅。此番對普廷的嚴厲措辭，與他先前對澤倫斯基的評論形成對比。不過，被問及若普廷本週態度放軟是否會與其對話，川普仍回答「會」。他也表示正考慮對伊朗加徵次級關稅，直到達成協議為止。然而，美國早已對伊朗實施廣泛制裁，雙邊貿易額極低，且伊朗方面週日甫拒絕就核協議與美直接談判。

    川普的關稅威脅已引發經濟動盪的擔憂。白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈塞特（Kevin Hassett）試圖淡化衝擊，稱關稅計畫仍有變數，最終由總統決定。他表示總統正審慎評估，會做出正確選擇。川普本人則釋出談判訊號，稱前提是對方須提供「極具價值的東西」，否則「沒有談判空間」，並暗示任何協議可能在關稅宣布後才會達成。

    長久以來，川普深信關稅是關鍵談判籌碼。但其貿易與製造業顧問納瓦羅（Peter Navarro）則極力駁斥關稅將導致物價上漲的擔憂，他在福斯週日新聞（Fox News Sunday）宣稱：「關稅就是減稅、帶來工作、攸關國安」，並要大家「相信川普（Trust in Trump）」，聲稱外國人將吸收大部分成本。

    然而CNN報導曾指出，考量美國去年逾四成進口商品來自川普鎖定的國家，關稅最終仍可能轉嫁至消費者身上，導致物價上漲。

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