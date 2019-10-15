稱民主派女議員「食慣洋腸」 何君堯性騷擾被趕出議場

2019-10-15 16:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港立法會內務委員會15日選舉主席，在討論選舉程序時，親中建制派議員何君堯竟口出穢言，稱與英國人結婚的民主派女議員毛孟靜「食慣洋腸」，並拒絕收回性騷擾的言論，還嗆「食洋腸有咩問題？你食唔食咖哩架？」（吃洋腸有啥問題，你吃不吃咖哩呀？）堅稱自己的言詞並無冒犯性，最後被主持會議的民主派副主席郭榮鏗逐出議場。

何君堯與郭榮鏗同為律師，他發言時認為郭應該學習辭任大律師公會副主席的蔡維邦，對事實的辯證清晰，更應盡早講明選舉程序。毛孟靜質疑何君堯言論有歧視非律師身份議員，何君堯回說「既不自侮，別人焉能侮之」，還補一句「食慣洋腸」的人理解可能不同，引起全場譁然。

毛孟靜批評受到性騷擾和性別歧視，指自己丈夫是英國人，何的言論也涉及種族歧視。

主持會議的郭榮鏗指何使用的詞語與性別及性器官有關，絕對不應該在議事廳出現，要求他馬上收回及道歉。何君堯其後應郭榮鏗要求回到會議室解釋，何指自己不認為字眼有問題，稱「我講我自己食中國飯」也沒有問題，並不斷質問毛會否「食臘腸」，更質疑「牛津、劍橋字典都沒有註明食洋腸有冒犯性」，拒絕收回言論及道歉。郭榮鏗其後驅逐何君堯離開議場。

何君堯7月21日在元朗襲擊事件中與白衣人握手，被指為幕後支持者。當時有女網友留言希望何君堯「自首」，不料何君堯竟回嗆「妳自慰啦」，爭議不斷。

毛孟靜指稍後將性平機構投訴何君堯之言論，又認為何君堯不適合繼續擔任立法會議員。

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