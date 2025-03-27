墾丁民宿哄抬一晚從895元漲至7980元 屏縣府開罰要求停業

墾丁年度獨立音樂盛事「台灣祭」的加持，清明訂房率「開紅盤」。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2025/03/27 13:18

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國內旅遊市場低迷，墾丁觀光今年以來備受衝擊，但清明4天連假即將登場，挾著墾丁年度獨立音樂盛事「台灣祭」的加持，訂房率「開紅盤」，墾丁地區飆破9成，前3天幾近滿房，連帶恆春鎮內訂房率也達5至6成。不過，有業者趁機哄抬房價，一晚從895元暴漲至7980元，引發網友撻伐，屏東縣府出手稽查，確認涉案民宿為非法經營，將依《發展觀光條例》第55條開罰10萬至50萬元並勒令歇業。

屏東縣民宿協會理事長余松華笑說，今年春節與228連假受國旅大環境影響，訂房率慘淡，「真的很苦」。所幸清明連假有「台灣祭」助陣，吸引大批年輕樂迷朝聖，加上天氣回暖，出遊意願提升，墾丁訂房率衝上9成，加上南灣將全面翻新陽傘景觀，希望業者都要愛惜羽毛

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屏東縣府傳播暨國際事務處表示，第5屆「台灣祭」將於4月3日至5日在墾丁大灣遊憩區登場，預計吸引破百萬人次參與。網路上已有不少樂迷哀號「蛋黃區滿了」，只能退而求其次找「蛋白區」。今年活動除百組樂團輪番演出，還推出文創市集、輕食、手作體驗、拍貼機及全明星躲避球等多元內容，縣府歡迎全台樂迷共襄盛舉。

然而，台灣祭帶來的商機也讓部分業者動歪腦筋。有網友踢爆，某民宿趁勢將平日895元的房價飆漲至7980元，漲幅近9倍，引發眾怒。屏東縣府交通旅遊處調查後發現，該業者為非法民宿，立即依《發展觀光條例》第55條祭出10萬至50萬元罰鍰，並勒令歇業。縣府強調，將展開全面稽查，確保住宿市場公平透明，避免旅客權益受損。

縣府提醒民眾，訂房前可上交通部觀光署「台灣旅宿網」查詢合法業者，或參考屏東縣推廣的「金鑰獎友善店家」資訊，直接聯繫合法旅宿或透過官方系統下訂。若發現業者哄抬房價，可向縣長信箱或1999專線投訴。

屏縣府交旅處表示，墾丁住宿價格多元，旅客可依需求與預算挑選，建議多比較價格並留意促銷活動，才能住得划算又安心。台灣祭熱潮下，墾丁觀光雖見回溫，但業者自律與政府監管仍是關鍵。當地旅宿業者也認為，「台灣祭是救命仙丹，但長遠還是得靠整體環境改善。」

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