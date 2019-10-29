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香港親共議員劣跡多 英國母校褫奪名譽博士學位
2019-10-29 06:37:07
〔即時新聞／綜合報導〕香港建制派、親中立法會議員何君堯因為曾與元朗打人事件中的「白衣人」握手，又曾發表攻擊女性等荒謬言論，遭母校英國安格里亞魯斯金大學（Anglia Ruskin University）除去名譽法學博士學位。
《立場新聞》報導，香港立法會議員何君堯因為「言行備受爭議」，英國上議院議員奧爾頓勛爵（Lord Alton of Liverpool）上週致函安格里亞魯斯金大學，認為何君堯有許多劣跡，促請該校取消其名譽博士學位，該校考量獲得榮譽學位者必須為學生、校友、職員、社群樹立正面榜樣，但何君堯操守引起大眾關注，因此褫奪名譽博士學位。
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報導指出，英國保守黨人權委員會委員Luke de Pulford對此表示「香港人請表達你的謝意」，並標記「與香港同行」。
何君堯曾在本月中口出穢言，稱與英國人結婚的民主派女議員毛孟靜「食慣洋腸」，並拒絕收回性騷擾的言論，還嗆「食洋腸有咩問題？你食唔食咖哩架？」（吃洋腸有啥問題，你吃不吃咖哩呀？）
除此之外他還在7月21日元朗襲擊事件中與白衣人握手，被指為幕後支持者。當時有女網友留言希望何君堯「自首」，不料何君堯竟回嗆「妳自慰啦」，言論相當荒謬。