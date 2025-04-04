竹市教練被控在小房間私刑體罰 泳隊發聲明致歉

遭指控的泳隊也在臉書粉專發聲明稿回應。（照片取自泳隊粉專）

2025/04/04 18:16

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市某游泳訓練隊遭家長投訴，孩子因泳姿未立即調整，就被教練帶進小房間用伸縮鋁棍私刑體罰。對此，遭指控的泳隊發聲明致歉，表示會全面檢討。

新竹市教育處表示，若有不當管教且經相關委員會確認，最重可處教練終身不得申請教練資格檢定。

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家長在臉書社群《新竹大小事》發文投訴稱，孩子參加某游泳訓練隊，但游泳隊教練對孩子未立即調整姿勢，就將孩子帶到泳池小房間訓斥、更利用體育資優資格恐嚇、還用伸縮鋁棍敲打孩子慣用右手，導致孩子手掌紅腫、刺痛及情緒失落、且斷斷續續哭泣。

家長控訴這樣的教練根本是進行私刑教育，讓孩子的心靈受創，更影響游泳學習興趣。

家長在臉書社群的貼文引發網友熱議，有人主張應提告處理，也有網友認為競技訓練下教練難免嚴格，但體罰就是不對；另有家長分享曾經歷類似事件，指出教練對理解力稍慢的孩子態度粗暴，不應縱放教練的不當管教行為。

該泳隊也在粉絲專頁發布聲明致歉。該泳隊指出，經內部調查，當時教練因急於指導選手動作，出現「打手心一下」的行為。雖非惡意，原意為避免選手姿勢錯誤導致運動傷害，但此舉並不符尊重與正向教學原則，泳隊也承諾將全面檢討改進，避免類似情形再發生。

泳隊也針對爭議的「小房間」表示，該空間原作為訓練器材放置處，教練原意是避免當眾責備學生導致尷尬，但事後察覺這樣反而更易造成心理壓力，未來會檢討使用管理流程，並保障所有選手在訓練空間中的安全。

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