緬甸強震泰國大樓倒塌 中國建商中鐵十局急刪慶祝文

緬甸週五（28日）發生劇烈強震，鄰國也感受劇烈搖晃，其中由「中國中鐵」的子公司「中鐵十局集團」在泰國建設的審計署辦公大樓也因強震倒塌。後續有網友發現，中鐵十局在強震發生後，立刻將相關文章都刪除。（圖擷自網路）

2025/03/29 09:21

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸週五（28日）中午發生劇烈強震，鄰國泰國與中國也感受劇烈搖晃，泰國首都曼谷更有多棟高樓受損，其中由「中國中鐵」的子公司「中鐵十局集團」在泰國建設的審計署辦公大樓也因強震倒塌。後續有網友發現，中鐵十局原本還曾高調「慶祝封頂」，但在強震發生後，中鐵十局也立刻將相關文章都刪除。

緬甸於28日中午用餐時間發生芮氏規模7.7淺層地震，造成緬甸當地與鄰國泰國多人死傷，目前傳出有至少144人死亡，且也陸續傳出有建築物與橋樑倒塌。

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由中國中鐵十局公司在泰國建設的審計署辦公大樓，昨日也在強震後倒塌。不過網友也發現，去年中鐵十局曾在網上高調發文「慶祝封頂」，還號稱將是中鐵十局在泰國發展的一張名片，但強震發生後中鐵十局也隨即將慶祝文刪除，引發網友議論。

時常分享泰國大小事的臉書粉專《泰國清邁象》也發文質疑，全曼谷一堆興建中的就這一棟倒塌，並指「全曼谷幾百棟高樓，就你這棟全新的倒下，還第一張名片勒，講話超級滿的習慣改不掉，就來看看未來泰國審計局以後不好好審計中國人的案子」。

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