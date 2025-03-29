為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    緬甸強震泰國大樓倒塌 中國建商中鐵十局急刪慶祝文

    緬甸週五（28日）發生劇烈強震，鄰國也感受劇烈搖晃，其中由「中國中鐵」的子公司「中鐵十局集團」在泰國建設的審計署辦公大樓也因強震倒塌。後續有網友發現，中鐵十局在強震發生後，立刻將相關文章都刪除。（圖擷自網路）

    緬甸週五（28日）發生劇烈強震，鄰國也感受劇烈搖晃，其中由「中國中鐵」的子公司「中鐵十局集團」在泰國建設的審計署辦公大樓也因強震倒塌。後續有網友發現，中鐵十局在強震發生後，立刻將相關文章都刪除。（圖擷自網路）

    2025/03/29 09:21

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕緬甸週五（28日）中午發生劇烈強震，鄰國泰國與中國也感受劇烈搖晃，泰國首都曼谷更有多棟高樓受損，其中由「中國中鐵」的子公司「中鐵十局集團」在泰國建設的審計署辦公大樓也因強震倒塌。後續有網友發現，中鐵十局原本還曾高調「慶祝封頂」，但在強震發生後，中鐵十局也立刻將相關文章都刪除。

    緬甸於28日中午用餐時間發生芮氏規模7.7淺層地震，造成緬甸當地與鄰國泰國多人死傷，目前傳出有至少144人死亡，且也陸續傳出有建築物與橋樑倒塌。

    由中國中鐵十局公司在泰國建設的審計署辦公大樓，昨日也在強震後倒塌。不過網友也發現，去年中鐵十局曾在網上高調發文「慶祝封頂」，還號稱將是中鐵十局在泰國發展的一張名片，但強震發生後中鐵十局也隨即將慶祝文刪除，引發網友議論。

    時常分享泰國大小事的臉書粉專《泰國清邁象》也發文質疑，全曼谷一堆興建中的就這一棟倒塌，並指「全曼谷幾百棟高樓，就你這棟全新的倒下，還第一張名片勒，講話超級滿的習慣改不掉，就來看看未來泰國審計局以後不好好審計中國人的案子」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播