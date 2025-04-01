為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    罷免案涉死亡連署、偽造文書 中選會告發19件

    中選會表示，中選會辦理公職人員罷免案，基於法定義務，於完成查對作業後，依法循例將提議人名冊有偽造嫌疑案件向檢察機關告發。（記者李文馨攝）

    中選會表示，中選會辦理公職人員罷免案，基於法定義務，於完成查對作業後，依法循例將提議人名冊有偽造嫌疑案件向檢察機關告發。（記者李文馨攝）

    2025/04/01 18:50

    首次上稿 12:24
    更新時間 18:50

    〔記者李文馨／台北報導〕大罷免潮席捲全台，第1階罷免提議部分案件疑涉死亡連署。中選會今（1日）表示，扣除不受理或重複送件者後，共計有61件罷免案，目前已依法向最高檢察署予以告發者為19件，其中立委罷免案16件，市縣長罷免案1件、市縣議員罷免案2件。

    中選會指出，依「刑事訴訟法」第241條規定，公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發，中選會以往辦理公職人員罷免案，對於提議人名冊有提議前死亡、有偽造情事案件，均依「刑事訴訟法」規定，移送檢察機關偵辦。且中選會對於提議人名冊有偽造嫌疑案件之告發，並未因被罷免對象之別，而做不同處理。

    中選會說明，各公職人員罷免案因提出提議人名冊時程不一，提議人名冊經查對結果，有無需補提提議人名冊情形亦不一，中選會依委員會議決議，將於完成提議人名冊及補提提議人名冊查對作業後，就各該罷免案有提議前死亡、有偽造情事等案件，移送最高檢察署偵辦。

    中選會表示，中選會2月共收到64案罷免案，扣除不受理或重複送件者後，共計有61件罷免案，目前已依法向最高檢察署予以告發者為19件，其中立委罷免案16件，市縣長罷免案1件、市縣議員罷免案2件。隨後，如第2波、第3波、第4波等，仍會陸續依法予以職務告發。

    中選會提到，除日前已移送最高檢察署偵辦之案件外，目前尚在進行補提提議人名冊查對作業的罷免案，提議人名冊也有提議前死亡、有偽造情事等情形，中選會將於完成查對作業後，移送最高檢察署偵辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播