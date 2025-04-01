罷免案涉死亡連署、偽造文書 中選會告發19件

中選會表示，中選會辦理公職人員罷免案，基於法定義務，於完成查對作業後，依法循例將提議人名冊有偽造嫌疑案件向檢察機關告發。（記者李文馨攝）

2025/04/01 18:50

首次上稿 12:24

更新時間 18:50

〔記者李文馨／台北報導〕大罷免潮席捲全台，第1階罷免提議部分案件疑涉死亡連署。中選會今（1日）表示，扣除不受理或重複送件者後，共計有61件罷免案，目前已依法向最高檢察署予以告發者為19件，其中立委罷免案16件，市縣長罷免案1件、市縣議員罷免案2件。

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中選會指出，依「刑事訴訟法」第241條規定，公務員因執行職務知有犯罪嫌疑者，應為告發，中選會以往辦理公職人員罷免案，對於提議人名冊有提議前死亡、有偽造情事案件，均依「刑事訴訟法」規定，移送檢察機關偵辦。且中選會對於提議人名冊有偽造嫌疑案件之告發，並未因被罷免對象之別，而做不同處理。

中選會說明，各公職人員罷免案因提出提議人名冊時程不一，提議人名冊經查對結果，有無需補提提議人名冊情形亦不一，中選會依委員會議決議，將於完成提議人名冊及補提提議人名冊查對作業後，就各該罷免案有提議前死亡、有偽造情事等案件，移送最高檢察署偵辦。

中選會表示，中選會2月共收到64案罷免案，扣除不受理或重複送件者後，共計有61件罷免案，目前已依法向最高檢察署予以告發者為19件，其中立委罷免案16件，市縣長罷免案1件、市縣議員罷免案2件。隨後，如第2波、第3波、第4波等，仍會陸續依法予以職務告發。

中選會提到，除日前已移送最高檢察署偵辦之案件外，目前尚在進行補提提議人名冊查對作業的罷免案，提議人名冊也有提議前死亡、有偽造情事等情形，中選會將於完成查對作業後，移送最高檢察署偵辦。

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