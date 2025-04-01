挨罰1萬5000元 !台中飼主將黑狗趕下車 竟稱要牠冷靜一下

民眾錄下前車車輛開車門，黑狗被趕下車畫面。（翻攝自網路）

2025/04/01 18:43

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市環中東路前天（4月30日）發生毛小孩疑遭遺棄，民眾錄下車輛突然開啟車門，把1隻黑狗趕下車，然後開車離去，動保處今（1日）找到飼主並在住處發現黑狗，飼主稱因黑狗不斷吠叫，才趕下車讓狗冷靜一下，不過此行為已觸法，被罰1萬5000元。

前日民眾開車錄下在東區環中東路5段與振興路口，前方1輛紅色自小客車駕駛突然開啟車門，把1隻黑狗趕下車，然後開車離去，疑被遺棄的黑犬，還一路追著主人的車子跑。

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動保處依照車牌調閱車輛車籍資料，會同警員前往該飼主家中查看，發現當天被丟下車的黑狗，精神及體態良好，沒有受傷，黑狗已完成寵物登記、絕育及狂犬病疫苗注射，飼主也無被裁罰的紀錄，飼主稱當天黑狗在車上不斷吠叫，才會將狗趕下車，想讓牠冷靜一下，往前開了一小段路後，即將黑狗再接上車。

動保處表示，飼主將犬隻放出至道路，使動物置身在車輛往來頻繁的環境中，依違反動物保護法，裁處最高罰鍰1萬5000元，呼籲飼主在遇到犬隻行為或飼養問題，應尋求專業協助，應避免動物遭受傷害。

動保處找到被趕下車的黑狗，在飼主家且精神體態良好。（重保處提供）

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