國民黨團議場嗆民進黨「薪水小偷」傅崐萁、莊瑞雄險衝突

國民黨團立委高舉標語高喊「國會要監督，我們要開會」，並用腳踢爛民進黨團在議場中央的「罷」字。（記者田裕華攝）

2025/04/01 18:14

〔記者李文馨／台北報導〕立法院國民黨團3月25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，民進黨團主張違法會議、決議無效，今天持續占據主席台。國民黨團於下午4時半進場，並高喊「薪水小偷、民進黨」，隨後將擺放於議場中央的「罷藍」文宣撕毀；此外，民進黨立委莊瑞雄與國民黨團總召傅崐萁也險有拉扯衝突。

民進黨團主張3月25日院會將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀的表決無效，為阻擋院會確認議事錄，於3月29日及今天持續占領主席台並杯葛議事，由於立法院長韓國瑜未進行協商，議事持續空轉。

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國民黨團於下午4時半進入議場，並站在「罷藍」大字報文宣的正上方，高喊「我們要開會」、「薪水小偷民進黨」等口號，並踩破、撕毀「罷藍」文宣，國民黨團書記長王鴻薇彎腰破壞文宣後慘摔，綠委則高喊「國民黨、怕罷免」，「大罷免、大成功」。

隨後，莊瑞雄與傅崐萁在議場走道交談不歡而散，傅崐萁推擠莊瑞雄後，走到媒體視野盲區的議場門口內側，莊瑞雄跟上後也用肩膀推擠，並將手滑過傅的手臂，雙方險有拉扯衝突。莊瑞雄在網路直播「加開零食會」表示，兩人都沒有動手，就是講變更議程的事。

國民黨團立委高舉標語高喊「國會要監督，我們要開會」，並用腳踢爛民進黨團在議場中央的「罷」字。（記者田裕華攝）

國民黨立院總召傅崐萁與民進黨立院總召柯建銘，在議場後方交換意見（記者田裕華攝）

國民黨團於下午4時半進場，並高喊「薪水小偷、民進黨」，隨後破壞擺放於議場中央的「罷藍」文宣。（記者李文馨攝）

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