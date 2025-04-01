為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨團議場嗆民進黨「薪水小偷」傅崐萁、莊瑞雄險衝突

    國民黨團立委高舉標語高喊「國會要監督，我們要開會」，並用腳踢爛民進黨團在議場中央的「罷」字。（記者田裕華攝）

    國民黨團立委高舉標語高喊「國會要監督，我們要開會」，並用腳踢爛民進黨團在議場中央的「罷」字。（記者田裕華攝）

    2025/04/01 18:14

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院國民黨團3月25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，民進黨團主張違法會議、決議無效，今天持續占據主席台。國民黨團於下午4時半進場，並高喊「薪水小偷、民進黨」，隨後將擺放於議場中央的「罷藍」文宣撕毀；此外，民進黨立委莊瑞雄與國民黨團總召傅崐萁也險有拉扯衝突。

    民進黨團主張3月25日院會將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀的表決無效，為阻擋院會確認議事錄，於3月29日及今天持續占領主席台並杯葛議事，由於立法院長韓國瑜未進行協商，議事持續空轉。

    國民黨團於下午4時半進入議場，並站在「罷藍」大字報文宣的正上方，高喊「我們要開會」、「薪水小偷民進黨」等口號，並踩破、撕毀「罷藍」文宣，國民黨團書記長王鴻薇彎腰破壞文宣後慘摔，綠委則高喊「國民黨、怕罷免」，「大罷免、大成功」。

    隨後，莊瑞雄與傅崐萁在議場走道交談不歡而散，傅崐萁推擠莊瑞雄後，走到媒體視野盲區的議場門口內側，莊瑞雄跟上後也用肩膀推擠，並將手滑過傅的手臂，雙方險有拉扯衝突。莊瑞雄在網路直播「加開零食會」表示，兩人都沒有動手，就是講變更議程的事。

    國民黨團立委高舉標語高喊「國會要監督，我們要開會」，並用腳踢爛民進黨團在議場中央的「罷」字。（記者田裕華攝）

    國民黨團立委高舉標語高喊「國會要監督，我們要開會」，並用腳踢爛民進黨團在議場中央的「罷」字。（記者田裕華攝）

    國民黨立院總召傅崐萁與民進黨立院總召柯建銘，在議場後方交換意見（記者田裕華攝）

    國民黨立院總召傅崐萁與民進黨立院總召柯建銘，在議場後方交換意見（記者田裕華攝）

    國民黨團於下午4時半進場，並高喊「薪水小偷、民進黨」，隨後破壞擺放於議場中央的「罷藍」文宣。（記者李文馨攝）

    國民黨團於下午4時半進場，並高喊「薪水小偷、民進黨」，隨後破壞擺放於議場中央的「罷藍」文宣。（記者李文馨攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播