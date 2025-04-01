北市3官警涉包庇電玩業者 檢調警搜萬華分局

台北市警萬華分局。（資料照）

2025/04/01 18:48

相關新聞請見︰

北市警爆發風紀案3官警被搜索帶走 市警局：自清自檢絕不護短

〔記者王定傳／台北報導〕北市警爆發員警涉嫌包庇電玩業者弊案，檢調獲報，北市有官、警涉嫌與電玩業者勾結，疑洩密通報業者查緝訊息，台北地檢署今日指揮調查局北機站、內政部警政署督察室及台北市政府警察局，兵分19路搜索萬華警分局等處，並約談萬華分局鄧姓組長、台北市警局保安大隊吳姓警官、市警局林姓警員3名官警、遊藝場業者、員工共7名被告，全案朝刑法洩密等罪嫌偵辦。

請繼續往下閱讀...

據了解，這起案件是北檢檢察官接獲檢舉分案並指揮調查局北機站偵辦，同時台北市政府警察局也自檢報請北檢偵辦。

檢調警獲報，鄧姓組長、吳姓警官、林姓警員3名官警涉嫌與電玩業者勾結，疑有洩漏查緝訊息等行為，北檢今日指揮北機站等單位，至3名官警住居處、辦公室位置，以及及劉姓等４名遊藝場業者、員工住居及辦公室等19處所搜索。

北市警強調，將依偵審結果從嚴追究相關人員行政及考監責任，同時也會配合檢調偵辦，絕不護短。警方會持續秉持「警紀警辦」、「毋枉毋縱」之立場，以及「不掩飾、不庇縱、不護短」之態度，汰除不適任官警，展現淨化團隊決心，以維警譽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法