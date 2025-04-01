又見汽車危險穿越行人！ 台南警再建27處路口科技執法阻惡行

台南警方選擇時、地在特定路口附近監控取締路口的相關交通違規行為。（圖由南市交警大隊提供）

2025/04/01 18:55

〔記者王俊忠／台南報導〕近日有網友目睹1輛汽車在台南中西區的路口左轉時，逕從走過路口人行道的行人群中穿越而過，相當危險。網友批評車子不禮讓行人，大家出門在外真的要小心！1日南市交警大隊指這行為已違規可開罰，對於全市27處行人流量大的路口，將建置未禮讓行人的科技執法設備，希望徹底消弭這種危險駕駛行為。

對於網路社群轉載這輛汽車在路口左轉時，從行人群中穿越而過的情事。南市交警大隊表示，針對南市行人流量大且易肇事的路口，警方除妥適運用警力規劃勤務，加強取締車輛未禮讓行人先通過路口，並已擇定27處行人流量大的路口，建置車輛未停讓行人的科技執法設備，未來也會持續編列經費，對於易肇事路口，透過建置科技執法設備，防制交通事故、維護用路人安全。

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依據道路交通管理處罰條例第44條規定，駕駛車輛行近行人穿越道或其他依法可供行人穿越之交岔路口，有行人穿越時，不暫停讓行人先通過者，可處1200元以上6000元以下台幣罰鍰。交警大隊統計今年1月至3月取締「車輛未停讓行人」違規案共計690件。

南市警局交通大隊長洪國哲呼籲，車輛駕駛人行經路口應確實減速慢行，車輛左轉彎時應至路口中心點再轉彎，避免產生死角，並隨時注意周圍人車，如遇行人通過路口時、應確實停讓行人通行，打造以人為本的交通環境，也洗刷台灣是行人地獄的惡名。

有網友在台南市區拍下一輛汽車在路口左轉時未禮讓、直接往行人群中穿越而過，相當危險。（圖取自Threads網路社群）

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