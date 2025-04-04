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    進入「清明」４生肖需當心 命理師楊登嵙：恐有病痛破財

    命理師楊登嵙。（記者蔡淑媛攝）

    命理師楊登嵙。（記者蔡淑媛攝）

    2025/04/04 18:00

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕今天清明節，4月4日20點50分進入「清明」節氣，命理師楊登嵙指出，「清明」這半個月，生肖屬鼠、龍、猴、雞，要注意身體健康，主有病痛，慎防心臟、及血管方面的疾病，平時要多做檢查，身體欠佳，勿探病弔喪，喪家物勿吃；且有破財官災，防小人陷害，口舌是非多，防金錢損失，忌至陰廟。

    台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，清明當天也能開運旺財，晚上7點至9點，在紅包上寫「對我生財」，準備888元放入紅包，再把紅包依照個人生肖放在不同位置當「錢母」，可以讓財運亨通，「清明節」過後，拿去銀行存入自己帳戶即可。

    楊登嵙表示，4月3日至6日為清明節連續假期，若不能回家掃墓祭祖怎麼辦，尚可分流掃墓，提供吉日及注意事項，除了4月4日祭祖，還有4月10日。

    但要注意4月10日掃墓祭祖，會沖生肖屬兔3歲及63歲，墳墓坐東向西不宜，要改其他日期，至於靈骨塔位則不必看日祭祖，想去就去，因為只有單純祭拜，沒有動工、動土等，但最好在下午3點之前，下午3點後再來掃墓，祭拜完天都暗了，不但危險，陰氣也較重。

    若遠在國外或家中也無設置祖先牌位因要事無法掃墓，掃墓時可以請親人代購供品並焚香禱念時通知祖先，讓祖先知道未到子孫的心意。

    12生肖「清明節」旺財開運紅包擺放的位置如下：

    鼠：放廚房米缸內。（老鼠愛大米）

    牛：書桌。（牛代表勤勞）

    虎：大門由內向外的右邊。（虎邊）

    兔：書櫃。（狡兔三窟）

    龍：大門由內向外的左邊。（龍邊）

    蛇：衣櫃。（披彩衣升格為龍）

    馬：汽機車置物箱。（馬喜好奔跑）

    羊：花盆下。（羊愛吃草）

    猴：化妝台。（美猴王）

    雞：房間。（有窩）

    狗：客廳茶几下。（顧家）

    豬：放冰箱上。（豬愛吃食物）

    楊登嵙指出，「清明」這半個月，生肖屬鼠、龍、猴、雞，要注意病痛破財等問題。（楊登嵙提供）

    楊登嵙指出，「清明」這半個月，生肖屬鼠、龍、猴、雞，要注意病痛破財等問題。（楊登嵙提供）

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