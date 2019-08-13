反送中》殺人滅口？明居正：中國恐取林鄭月娥性命

2019-08-13 00:50

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中活動情勢愈發激烈，台灣大學政治系榮譽教授明居正指出，北京當局與香港市民之間已不存在退讓空間，中國政府接下來恐會犧牲林鄭月娥的性命，來掩蓋中國在整起事件中的罪行。

明居正在YouTube頻道《明居正「透視中國」》12日的影片中表示：「我們看到這兩天，也就是8月10號跟8月11號香港的局勢，我們感到非常的憂心，因為香港局勢的發展，果然像我們前面所預測的，向比較不好的方向去發展了，所以面對這種情況，我們認為香港市民也好，北京方面也好，大概都沒有辦法再退讓，而香港局勢呢恐怕會變得比現在情況呢還要再糟糕一點。」

明居正提到：「在這個情況下，中共為了掩蓋它的罪行，我們認為，他們會犧牲幾個方面的人，第一個我們認為，他們會犧牲的就是香港的特首林鄭月娥，那麼這個犧牲很可能會包括到林鄭月娥的性命，所以在這裡，我們鄭重建議林鄭月娥女士，如果有機會的話，盡快利用最早的公開機會提出辭職，那麼這樣子或許可以保住妳，我們沒有多大的把握，但是我們希望，這樣子能夠幫助到妳。」

明居正說：「我們認為，他們會犧牲的就是香港警隊裡的高階警官，跟在第一線臥底的這些員警，那麼當事情到了一定的這個轉折的時候，你們會是下一個犧牲品，所以希望你們能夠利用這機會，盡快想辦法自保。」

明居正強調：「要利用這個難得的機會，向國際社會提出呼籲，希望國際社會更多的、更大的關注香港局勢，並且提供必要的人道的，跟其他方面的支援，那麼如果有其他發展的話，我們會陸續跟各位做出分析跟預警。」

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