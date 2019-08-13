反送中》「美軍到香港支援」 白宮連署請願火速過關

2019-08-13 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭自6月初開始至今，先後經歷過警方施放催淚彈、橡膠子彈，又傳有港府聯合黑道痛毆市民，接著警方更直接持警棍暴打、持槍射瞎示威者；有民眾在美國白宮官網發起連署，要求美方派軍隊至香港支援，連署已火速通關。

美國白宮「WE the PEOPLE」網站8月10日經署名「WS」的民眾發起連署，提案題旨是「請派醫療軍隊到香港，香港正處於人道災難之下」，內容還提到，北京控制的香港特區政府不斷襲擊、試圖殺死所有香港平民，包括示威者、記者或是含兒童在內的居民。

提案內容顯示，香港政府在人口密集的商業、住宅區，連續數月向民眾發射過期、致命的催淚瓦斯，在香港，甚至連為受害者提供人道主義援助的專業衛生人員也受傷或被捕，由於港府過度使用催淚瓦斯，導致大多數的平民出現嚴重的健康問題，此現象需要立刻受到緩解。

請願書最後寫道，大多數受害者無法前往當地醫院接受治療，因為醫院管理部門會向北京當地的警察局透露病患個人資料，使受害者的安全受到威脅。因此，香港迫切需要美國派出醫療軍隊為受害者提供醫療援助。

該請願連署自8月10日設立後，至今（13）日已獲得11萬5883位人士共同參與連署，美國政府須依法在連署書設立之日起算60天內，也就是在10月10日之前公開回應此請願內容。

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美國白宮「WE the PEOPLE」

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