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拜登堅持參選 美媒：歐巴馬7年前勸退「讓他打死不退」

拜登2017年1月12日，獲歐巴馬頒「總統傑出自由勳章」，忍不住老淚縱橫。（法新社）

拜登2017年1月12日，獲歐巴馬頒「總統傑出自由勳章」，忍不住老淚縱橫。（法新社）

2024/07/21 22:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統拜登（Joe Biden）持續投入2024總統選戰，儘管外界質疑聲浪不斷，但他仍展現出破釜沉舟的決心。然而，美國新聞網站《Axios》7月21日的一篇報導，卻揭露了拜登堅持參選背後，潛藏著難以言喻的複雜情緒——對於2016年民主黨勸退他參選的遺憾與憤怒，以及對前總統歐巴馬（Barack Obama）的心結。

報導引述多位現任和前任拜登助手的話指出，當年歐巴馬的多位顧問曾施壓拜登，希望他不要挑戰前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）的黨內提名，這讓拜登至今難以釋懷。

「歐巴馬在2016年已經打過這張牌了，」一位前助手透露，「他的團隊當時遊說拜登不要參選。這種事你不能做兩次。」言下之意，拜登認為歐巴馬欠他一個人情，如今沒有立場再次勸退他。

報導中提到，而川普（Donald Trump）當年勝選，更讓拜登懊悔不已，他深信如果當初自己披掛上陣，就能擊敗川普，為民主黨守住江山。如今歷史似乎正在重演，拜登身邊再次出現質疑他選情的聲音，這更激發起他證明自己的鬥志，不願輕易言退。

此外，報導也揭露了一些耐人尋味的細節，例如歐巴馬與拜登的核心幕僚群關係並不密切，兩人私下也沒有太多互動。拜登甚至在受訪時透露，自己已經有好幾個禮拜沒和歐巴馬說過話了。

更微妙的是，拜登家族與歐巴馬家族之間也存在著一股微妙的緊張氣氛。報導指出，拜登的家人對於當年那些在希拉蕊陣營的人始終心存芥蒂，即使如今這些人已成為拜登政府的高級官員，例如白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）。

當然報導也強調了拜登和歐巴馬之間的友誼是真實存在的。然而，這種情感聯繫有時反而讓兩人的關係更加微妙，甚至摻雜著一絲競爭的意味。據說拜登私下曾多次表示「歐巴馬會嫉妒我的成就」，可見其內心深處，始終渴望獲得歐巴馬的認可。

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