畫面曝光！印度老虎咬傷9人 遭數十村民亂棍活活打死

2019-07-27 16:22

〔即時新聞／綜合報導〕印度一老虎保護區（Pilibhit）的老虎因闖入村落，導致當地居民受傷，數十名村民為報復，而將老虎毆打致死，影片曝光後引來保育人士的非議，目前警方逮捕其中4名涉案村民。

綜合媒體報導，印度有一5歲的雌性老虎因闖入村落，導致當地村民9人受傷，傳1人死亡；因此，似乎有村民尋求報復，數十名村民包圍被鉗子困住的老虎，手持大棍棒，大肆毆打這隻老虎。後來當地林務局官員找到老虎時，老虎在幾個小時後因負傷嚴重死亡，印度警方目前逮捕了4名毆打老虎的涉案人士。

此外，印度在2018年約有30人被老虎攻擊致死；而人類的盜獵問題也導致幾年前老虎瀕臨絕種，而近來經過保育後，數量則有回升，調查報告顯示，印度有2220隻老虎，占全球老虎數量一半，不過去年，印度仍有超過一百隻老虎死亡，2019截至目前為止，也至少有52隻老虎死亡。

What the hell!! This is allegedly from Pilibhit. The full grown tiger was beaten to death by the villagers! We take over their natural habitat & then such display of cruelty! @ParveenKaswan @susantananda3 pic.twitter.com/08srBnpy5J — Akancha Srivastava （@AkanchaS） 2019年7月26日

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