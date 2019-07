畫面曝光！印度老虎咬傷9人 遭數十村民亂棍活活打死

2019-07-27 16:22

〔即時新聞/綜合報導〕印度一老虎保護區(Pilibhit)的老虎因闖入村落,導致當地居民受傷,數十名村民為報復,而將老虎毆打致死,影片曝光後引來保育人士的非議,目前警方逮捕其中4名涉案村民。

綜合媒體報導,印度有一5歲的雌性老虎因闖入村落,導致當地村民9人受傷,傳1人死亡;因此,似乎有村民尋求報復,數十名村民包圍被鉗子困住的老虎,手持大棍棒,大肆毆打這隻老虎。後來當地林務局官員找到老虎時,老虎在幾個小時後因負傷嚴重死亡,印度警方目前逮捕了4名毆打老虎的涉案人士。

此外,印度在2018年約有30人被老虎攻擊致死;而人類的盜獵問題也導致幾年前老虎瀕臨絕種,而近來經過保育後,數量則有回升,調查報告顯示,印度有2220隻老虎,占全球老虎數量一半,不過去年,印度仍有超過一百隻老虎死亡,2019截至目前為止,也至少有52隻老虎死亡。

What the hell!! This is allegedly from Pilibhit. The full grown tiger was beaten to death by the villagers! We take over their natural habitat & then such display of cruelty! @ParveenKaswan @susantananda3 pic.twitter.com/08srBnpy5J