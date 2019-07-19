印度母老虎躲洪水累趴 竟跑進民宅床上爽睡一整天

2019-07-19 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕印度連日暴雨導致洪水氾濫，野生保護區的老虎竄逃避難，竟有隻雌虎闖入居民住家，在裡頭爽睡了一整天。

據《BBC》報導，因季風帶來豐沛雨量，印度阿薩姆邦（Assam）和比哈爾邦（Bihar）已有逾百人死亡、百萬人流離失所。位於印度的阿薩姆邦、1985年成為世界遺產的卡濟蘭加國家公園（Kaziranga National Park），則有92隻動物死亡。

有隻雌虎在從卡濟蘭加國家公園成功逃出，18日上午先是被人發現在距國家公園200公尺的高速公路上趴趴走。印度野生動植物信託基金會（Wildlife Trust of India, WTI）表示，老虎可能覺得車水馬龍的高速公路太吵，在當地時間上午7點30分（台灣時間10點）跑進屋主莫逖拉爾（Motilal）的家中，趴在床上呼呼大睡，莫逖拉爾一看到老虎進入，立即和家人逃出房子，讓老虎好好休息。

WTI成員、負責規劃老虎之後逃生路線的巴爾曼（Rathin Barman）說，動物在當地備受重視，這隻雌虎非常疲憊，最棒的是她終於能好好睡一覺，沒人打擾她。在當天當地時間下午5點30分左右（台灣時間晚上8點），WTI請當局暫時封閉高速公路交通1小時，放鞭炮把老虎叫醒，她才緩緩起身，穿越高速公路，往森林的方向走去

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