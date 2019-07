印度母老虎躲洪水累趴 竟跑進民宅床上爽睡一整天

2019-07-19 22:51

〔即時新聞/綜合報導〕印度連日暴雨導致洪水氾濫,野生保護區的老虎竄逃避難,竟有隻雌虎闖入居民住家,在裡頭爽睡了一整天。

據《BBC》報導,因季風帶來豐沛雨量,印度阿薩姆邦(Assam)和比哈爾邦(Bihar)已有逾百人死亡、百萬人流離失所。位於印度的阿薩姆邦、1985年成為世界遺產的卡濟蘭加國家公園(Kaziranga National Park),則有92隻動物死亡。

有隻雌虎在從卡濟蘭加國家公園成功逃出,18日上午先是被人發現在距國家公園200公尺的高速公路上趴趴走。印度野生動植物信託基金會(Wildlife Trust of India, WTI)表示,老虎可能覺得車水馬龍的高速公路太吵,在當地時間上午7點30分(台灣時間10點)跑進屋主莫逖拉爾(Motilal)的家中,趴在床上呼呼大睡,莫逖拉爾一看到老虎進入,立即和家人逃出房子,讓老虎好好休息。

WTI成員、負責規劃老虎之後逃生路線的巴爾曼(Rathin Barman)說,動物在當地備受重視,這隻雌虎非常疲憊,最棒的是她終於能好好睡一覺,沒人打擾她。在當天當地時間下午5點30分左右(台灣時間晚上8點),WTI請當局暫時封閉高速公路交通1小時,放鞭炮把老虎叫醒,她才緩緩起身,穿越高速公路,往森林的方向走去

A Billion Choices says the bag but this #tiger chooses bed n breakfast to escape #AssamFloods. Our team @wti_org_india @action4ifaw with @kaziranga_ working to ensure safe passage to the #forest #Kaziranga @vivek4wild @AzzedineTDownes + pic.twitter.com/5hfxtK2djo