韓爬樹被嘲諷 「上山打老虎」周錫瑋辯護：抹黑沒長進

2019-07-26 18:11

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前清淤鑽下水道查看、視察登革熱「爬樹」查看樹洞積水，舉動接連被網友嘲諷在「作秀」。對此，10多年前曾率隊「上山打老虎」、也被酸是作秀的前台北縣長「虎哥」周錫瑋，今提出「經驗談」為韓國瑜辯護，批評「十年了，抹黑的手法為什麼都沒長進呀？」

韓國瑜日前視察下水道，帶了許多官員和議員下去視察清淤成果，但待不到10分鐘就急忙回到地面，前幾天為了視察登革熱疫情，竟突然爬上約3層樓高的大樹，做出查看樹洞積水的驚人之舉，事後被網友酸「作秀」，還被譏為「爛瑜衝樹」、「樹民市長」。

對此，周錫瑋今（26）日在臉書替韓國瑜辯護，表示為了人民好，被抹黑又如何，「十年前，抹黑周錫瑋上山打老虎、下水捉泥鰍；十年後，抹黑韓國瑜上樹打蚊子、下水玩泥巴」，他感嘆地說，「十年了，抹黑的手法為什麼都沒長進呀？」。

前立委林濁水日前在臉書嘲諷，從前有周錫偉，上山捉老虎，今有韓國瑜上樹找斑蚊，兩位皆是身手矯健的百年一見奇才，是國家的寶；得其一，必天下大治，今有共其二，「若搭配正副總統，國必精彩絕倫，更加寶裏寶氣」。

周錫瑋在2007年擔任台北縣長時，林口發生飼養羊隻遭咬死事件，周為此大動作帶領大批保育人員及媒體記者「上山打老虎」，但最後無功而返，證實只是野狗。2009年10月，周錫瑋為宣傳淡水河濕地復育有成，舉辦濕地「捉泥鰍」活動，又遭民眾爆料，泥鰍是根本是在市場購買，並非淡水河所產。

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