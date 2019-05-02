委國政變》未能策反軍方高層 反對派首日行動失敗告終

2019-05-02 11:20

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉局勢已徹底分裂，反對派領袖瓜伊多30日號召群眾推翻原總統馬杜羅，並稱此行動進入最後階段，不過最終未能如願讓馬杜羅政權在日落時畫下句點。外媒評論指出，反對派企圖引發全國性起義的嘗試似乎以失敗告終，但這不代表他們已經出局。

英國《衛報》引述華府拉美辦事處委國問題專家史密德（David Smilde）的說法稱，「這無疑是一次失敗，因為反對派的勢力比此前更弱了」；曾在歐巴馬總統時期擔任美國國家安全委員會委國顧問蓋丹（Benjamin Gedan）更直言，反對派領袖瓜伊多原預期這次的政變會引發委國軍方及情報部門大規模反叛馬杜羅政權，「但兩者都沒有發生」。

然而，這不代表反對派已失去希望，《衛報》分析，馬杜羅在面對政變時暴露了一絲弱點，他並沒有發動鐵腕鎮壓逮捕反對陣營領袖或要員，且未能趁機將反對派勢力瓦解，進而嚇倒示威者。於此同時，瓜伊多及其夥伴反而得到重要的國際支持，保有策劃發動下一次政變的契機。

蓋丹進一步舉蘇丹與阿爾及利亞為例表示，推翻一個完全掌控領土及武力的獨裁政權相當困難，但只要反對派能順利策反軍方，往往可以在極短時間內出乎意料地快速發生。

對此，瓜伊多麾下駐英國特使努曼（Vanessa Neumann）則否認反對派曾預期馬杜羅會在這次政變中垮台，努曼強調，這將是一個緩慢卻持久的行動，「我們不認為它會在短短數小時內完成」。

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