被控邪教「拍痧理療」涉打死教友 6女信徒全部判無罪

中市警方於這起命案中拘捕移送6名女信徒與幹部，但法院全部判決無罪。（記者張瑞楨翻攝）（記者張瑞楨攝）

2024/11/08 12:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕女子林欣月（自稱聖母）成立、2019年間以「借竅驅魔」之名涉嫌指揮幹部打死信徒的「中華白陽四貴靈寶聖道會」（仍審理中）後變名為「中華日行一善學會」，仍繼續於中市大里區發展，卻於去年（2023年）又發生6名幹部打死人事件，中檢依傷害致死罪起訴6名女子，台中地方法院裁定不行國民（法官）參與審判，全案今天一審判決，6人全都無罪；全案可上訴。

此案源於被視為邪教的宗教團體「中華白陽四貴靈寶聖道會」，之後改名「中華日行一善學會」，台中地檢署起訴指控，去年（2023年）6月間，余姓總道長、詹姓隊長、林姓雙胞胎姊妹（宣稱是才女，神佛能附身）與2名許姓女信徒（以上被告皆為女性），認為擔任「堂主道才」的游姓女子（負責禮儀與採買膳食準備等），承辦宗教活動進度落後，徒手或持拍痧棒等物品，將游女活活打死，之後湮滅證據，將游女更換沾血衣褲，抱入房內反鎖，余女等人漏夜逃亡，由詹女與另一女信徒報案，宣稱游女不明原因猝死。

請繼續往下閱讀...

中檢依傷害致死罪起訴上述6人，不過，6人都委任律師聲請不行國民法官審理，理由是被告人數高達6人，審理過程繁雜，國民法官可能無法做出正確判斷，另外，此案發生後，媒體描述「邪教」或「借竅驅魔」恐污染國民法官的心證，恐難維持公平審判，又有諸多醫學上、法律上專業名詞需要探討，案情複雜，應不行國民參與審判，改行通常審理程序，中檢也同意，本案不適合採用國民參審制度，台中地院裁定採用一般程序審理。

歷經1年多審理，台中地方法院認定罪證不足，全部判決無罪，至於判決無罪理由將於今天下午說明，全案可上訴。

死亡的女信徒居住之處，屋主是涉嫌於中國打死女幹部，目前審理中的林欣月（自稱聖母）。（資料照）（記者張瑞楨攝）

「聖母」林欣月組成的「中華白陽四貴靈寶聖道會」，多年前曾發生毆打信徒，甚至於中國打死女幹部的刑案。（記者張瑞楨翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法