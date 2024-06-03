三人是同學 結婚時小三曾留言︰要幸福

薛女與柳姓偵查佐和柳妻是國中同學。 （取自薛女臉書）

2024/06/03 05:30

〔記者王冠仁、鄭景議／台北報導〕柳姓偵查佐被控化身「時間管理大師」外遇五年，更有讓人顛覆三觀的說詞。雖然妻子不清楚柳如何與薛姓小三發生婚外情，但「禍根」極有可能來自柳妻生下長女後的「彌月蛋糕」。薛女在柳妻結婚前，還曾到她的臉書祝賀並留言說「要幸福喔！記得發喜帖給我」，沒想居然與柳大搞婚外情，如今想來倍感諷刺。

知情人士表示，柳妻在二○一五年十月與柳結婚，同年產下長女。當時柳妻與柳初為人父、人母，相當開心，在長女滿月時，準備彌月蛋糕送給親友、分享喜悅。由於薛姓小三是柳妻與柳的國中同校同學，兩人當時一起送蛋糕給薛與其男友，回想起柳的「外遇史」，柳開始搞婚外情的起點，極可能就在當時。

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此外，柳妻與薛是國中同校同學，兩人畢業後仍有交情，薛甚至在柳妻婚前生日時，還到其臉書留言祝賀記得發喜帖。

知情人士強調，柳妻在二○一八年懷有次女時，與柳先後調回高雄工作，不久後柳就與薛發展婚外情。柳二○二一年請調回台北市，薛也「一路愛相隨」，半年後也到台北某公司擔任會計，還一起在柳任職的單位近租屋居住、共築愛巢。

柳妻發現柳外遇後輾轉得知，原來柳先前在高雄市六龜分局、鼓山分局偵查隊任職時，有時單位同仁聚餐，柳居然會帶著薛出席，許多不知情的同仁還以為薛女是柳的妻子，行徑誇張。

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