偵查佐被控外遇5年 還要妻讓小三同住

柳姓偵查佐被控外遇五年。（取自當事人IG）

2024/06/03 05:30

〔記者王冠仁、鄭景議／台北報導〕曾在高雄市警局六龜分局任職的柳姓偵查佐，與國中同校同學、薛姓女子發生婚外情長達五年，兩人長期以「老公、老婆」互稱，柳事後請調到台北市，薛姓小三也在分局附近租屋與柳同居一年多。柳妻發現後，因顧慮到女兒、一度隱忍，希望柳斬斷桃花，但柳卻擺爛，後期甚至連騙都不騙，直接就說「我今晚去她那過夜」，甚至要小三假日搬過來一起住。柳妻氣不過，日前已到法院遞狀向柳提告損害賠償並訴請離婚。

柳妻提告損害賠償並訴請離婚

看不慣柳行徑的爆料者指出，柳與柳妻、薛姓小三是高雄人，三人是國中同校同學，彼此認識。柳妻國中畢業北上念護校，柳是警專廿九期正期生，兩人在台北念書相遇、交往，畢業後都在台北工作，並於二○一五年結婚，育有兩女，二○一八年，柳妻懷次女時轉調高雄某醫院當護理師，柳也在當年十月請調至高雄市警局，一家人住在柳的父母家中。二○二一年八月，柳稱不適應南部警界生態，請調回台北市警局，柳妻當時仍在高雄工作、帶小孩，柳放假時才回去探視。

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爆料者說，柳請調回台北後變得手機不離身，舉止異常；去年五月，某次柳回高雄探視小孩後睡著，柳妻見他手機訊息不斷，發現傳訊息者是薛女；柳妻質問後才發現她懷次女時，柳就與薛有婚外情、多次性行為。柳聲稱，他與薛交往五年、在台北同居一年。

柳妻發現柳外遇當月，柳還執意與小三薛女去澎湖度假三天、同房過夜，柳妻為了小孩選擇隱忍，柳起先也承諾會斷乾淨。為維繫婚姻，柳妻去年八月離職、帶兩女北上，與柳租屋居住並另找工作；正當柳妻以為事情好轉，柳今年二月卻攤牌稱無法離開薛、會頻繁去薛租屋處過夜，之後甚至直接傳訊息給柳妻「我去她那裡過夜」、「在她那吃飯」，讓柳妻晴天霹靂。

今年五月，柳妻與柳談判，柳居然說「是不是大家能夠互相幫忙」、「薛對家務比較拿手」，還說先前購買的預售屋即將交屋，住進新家後房子比較大，如果柳妻願意，薛可以在假日搬過來一起住、分擔家務。這番說詞讓柳妻三觀顛覆、無法接受，因而決定向柳提告、訴請離婚。

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