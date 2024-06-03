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督察組長︰若婚外情違紀 可記一大過

今年4月22日，柳告訴妻明早要出勤，妻反問「睡女朋友那」，柳回說「對」 。（投訴人提供）

今年4月22日，柳告訴妻明早要出勤，妻反問「睡女朋友那」，柳回說「對」 。（投訴人提供）

2024/06/03 05:30

柳員所屬單位將針對爆料調查

〔記者王冠仁、鄭景議／台北報導〕北市警局柳姓偵查佐與薛姓小三大搞婚外情，還一起租屋同居，甚至還疑似蹺班接小孩。對此，督察人員直言，這些舉動，都已經違反相關規定，尤其他與薛姓小三一起租屋同居，最重可以記一大過。

柳員疑蹺班接小孩

依據警政署頒布的「警察人員與人發生不正常感情交往處理要點」，訂出不正常感情交往分四個等級，分別是「不正常交往」、「於非公眾場合同處一室」、「發生性行為」、「同居或生有子女」，處分則依情節，從申誡到記一大過不等。

據了解，柳妻與柳在今年五月初談判破裂後，柳很堅持由自己接小孩下課，但小孩下課時間是下午四時許，他平時下班是晚上九時，若沒休假、請假，等於蹺班接小孩。

一名督察組長說，若經調查證實柳與薛姓小三租屋同居屬實，柳極有可能被記一大過懲處。至於他去接小孩若沒有請假、蹺班，也違反相關規定，輕則被懲處，重則移送法辦。

柳員︰夫妻不睦分居 與薛女早就分手

對此，柳回應表示，與妻子因雙方個性、小孩教育及婆媳問題，已爭執多年，夫妻感情不睦，已多次提出離婚，但均無結果，目前與老婆分居中，與這名薛姓女子也早就分手。不過，柳妻則說，柳在被發現外遇後確實曾多次提要離婚，但遭她拒絕，她拒絕是因為柳當時尚未與薛分手。

柳所屬單位表示，將針對爆料情況展開調查，並持續秉持勤教嚴管，勿枉勿縱之決心；若柳確實有違紀行為，將詳細調查、從嚴懲處，以維警譽，並列為案例教育，加強內部管理。

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