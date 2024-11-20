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    老翁騎乘摩托車突然自摔 警急做CPR救命

    救護人員接手後，將傷者送往醫院搶救。（記者吳昇儒翻攝）

    救護人員接手後，將傷者送往醫院搶救。（記者吳昇儒翻攝）

    2024/11/20 12:04

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名吳姓老翁18日騎乘機車行經新豐、和豐街口時，突然自摔倒地，還被機車壓在地面上。警方巡邏經過發現，趕緊將車從吳翁身上移除，並指揮交通，避免二次事故發生。查看吳翁時卻發現他無呼吸心跳，趕緊依照119線上指導方式施作CPR，成功讓他恢復呼吸心跳，後續由救護人員送往醫院搶救，保住一命。

    基隆市警察局第二分局八斗子分駐所警員趙耀東、邱宜庭案發時巡邏經過該路段，發現吳翁被自己的摩托車壓在地上，趕緊向前協助，1人到後方指揮交通，避免發生二次事故，另1人則趕緊撥打119向消防局求援。

    警員查看老翁傷勢時，發現他無生命徵象，便依照線上護理師指示，對傷者進行CPR搶救，在警方的努力之下，老翁恢復意識，大口喘氣並微弱地說出幾個字，後由消防人員協助老翁就醫。家屬後續知悉此情，對於警方的即刻救援感激萬分。

    警方呼籲，若遇有民眾跌倒受傷，請第一時間撥打110或119通報警消單位，或可於路倒民眾周圍放置明顯標誌，避免二次意外發生。

    警方在現場對吳翁施作CPR搶救。（記者吳昇儒翻攝）

    警方在現場對吳翁施作CPR搶救。（記者吳昇儒翻攝）

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