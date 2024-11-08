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羈押禁見並延押至年底應曉薇提抗告 高院駁回

台北地院10月底再將她裁定延長羈押2個月，應曉薇不服，提起抗告；高等法院審理後，今裁定抗告駁回確定，應曉薇將羈押禁見至年底。（記者廖振輝攝）

台北地院10月底再將她裁定延長羈押2個月，應曉薇不服，提起抗告；高等法院審理後，今裁定抗告駁回確定，應曉薇將羈押禁見至年底。（記者廖振輝攝）

2024/11/08 12:30

〔記者楊國文／台北報導〕台北地檢署偵辦前台北市長、民眾黨主席柯文哲涉京華城收賄、圖利弊案，查出國民黨台北市議員應曉薇涉嫌向威京集團主席沈慶京收取至少4740萬元疑似賄款，8月底將應曉薇聲押禁見獲准，台北地院10月底再將她裁定延長羈押2個月，應曉薇不服，提起抗告；高等法院審理後，今裁定抗告駁回確定，應曉薇將羈押禁見至年底。

高院裁定書指出，北院以應曉薇涉犯貪污治罪條例 4條第 1 項第 5 款之違背職務行為收受賄賂罪， 犯罪嫌疑重大，有事實足認有逃亡、勾串共犯或證人之虞，仍有羈押原因，並考量本案涉案人及相關證人甚多，為保全證據及避免應曉薇規避或妨礙本案偵查，裁定延長羈押禁見，並無違誤或不當，應曉薇抗告無理由，因此今裁定駁回，全案確定。

北市議員應曉薇被控涉入京華城案，北檢8月27日將她拘提到案，依觸犯貪污治罪條例的違背職務收賄、非主管監督事務圖利、隱匿貪污犯罪所得財物罪及洗錢罪，向北院聲請羈押獲准。

北檢在應曉薇2個月羈押期屆滿前，以她與共犯或證人間有串證之虞，及收受威京集團政治獻金部分，仍待追查等理由，向北院聲請延押2個月。

北院審理認為，應曉薇涉犯貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪，犯罪嫌疑重大，且依據證據資料顯示，應曉薇有長期在國外居住、滯留不歸的能力，具逃亡原因。

北院也指出，不能排除檢察官在後續的偵辦過程，應曉薇可能為脫免或減輕刑責，以自身影響力與待查的證人相互勾串，或使共犯或證人違背真實而為有利於被告的虛偽陳述，仍有勾串共犯或證人之虞，10月29日裁定應曉薇延長羈押禁見2個月。

法界研判，北院所指的應曉薇可能勾串的共犯或證人，除了已獲500萬元交保的同案被告吳順民外，很可能是知悉收賄過程的關鍵人士，已被檢廉單位鎖定調查中。

應曉薇不服北院裁定將她延押2個月，本月6日向高等法院提起抗告。

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