舔共藝人配合轉發中國台灣省 賴清德：盼尊重國家利益、珍惜民主自由

總統賴清德召開國安高層會議，並於會後舉行記者會，針對中國對台滲透統戰發表談話，說明相關因應措施。（記者陳志曲攝）

2025/03/13 15:13

〔記者陳昀／台北報導〕多位台灣藝人日前配合轉發中國「央視」指稱「台灣在聯合國的唯一稱謂就是中國台灣省」的社群貼文，賴清德總統昨就「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」召開國安高層會議，會後發表談話指出，將強化影藝從業人員在中國發展的輔導與管理，我們理解在中國發展事業的不容易，但也希望他們尊重國家利益、人民的情感，共同珍惜我們民主自由的生活方式。

賴清德表示，國安高層會議就中國對台5大威脅提出共17項因應策略，當中包含強化影藝從業人員在中國發展的輔導與管理，主管機關應提供影藝人員在中國發展之言行應注意事項，並明確涉及危害國家尊嚴相關言行之查處範圍，以避免中國施壓我影藝人員表態或作出危害國家尊嚴之言行。

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針對台灣藝人配合中國轉發「中國台灣」貼文的行為，陸委會將依「兩岸人民關係條例」查處，此舉被中國國台辦批評「剝奪思想自由」。對此，賴清德回應媒體，我們很清楚，台灣藝人在中國發展事業，在中國壓力下的確有不容易的地方，但我們也希望在中國發展事業的藝人，能夠尊重國家利益，尊重這塊土地上人民的感情，並珍惜這塊土地曾經生養他們，讓他們具備現在的表演專業，一定要共同珍惜國家、這塊土地，珍惜我們生活的民主自由的方式。至於國台辦的說法，陸委會已有評論，他不再重複。

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