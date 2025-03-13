男開車撞牆致母亡獲千萬保險金 檢警疑詐保逮人聲押

劉男原本已將事故車賣掉報廢，警方連忙追回，暫停在嘉義縣警察局。（記者王善嬿攝）

2025/03/13 15:17

〔記者王善嬿／嘉義報導〕34歲劉姓男子去年5月開車撞上牆壁，導致坐在副駕駛座的60歲母親死亡，事後劉男獲保險理賠1300萬元，因保險公司認為車禍疑點重重，報警提告劉男涉嫌詐保，嘉義地檢署指揮警方逮捕劉男，12日深夜向嘉義地方法院聲請羈押，嘉義地院今下午3點多將開羈押庭審理。

檢警調查，劉男去年5月17日載6旬母親鄭姓婦人，前往嘉義縣東石鄉吃海產，途中在偏僻的東石塭仔村朴子溪旁防汛道路，自稱因被路邊飛禽干擾，手上咖啡噴灑在擋風玻璃、致視線不良，因而碰撞東石南橋牆壁。

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鄭婦因未繫安全帶、安全氣囊沒有爆開而受重傷，送醫急救不治，劉男因駕駛座安全氣囊爆開，受傷輕微，嘉檢相驗，認為無外力介入，依過失致死罪嫌給予劉男緩起訴處分。

檢警表示，劉男事後申請意外險、壽險、車險共獲1300萬元保險理賠金，然而保險公司發現，劉男疑似知道轎車的副駕駛座安全氣囊故障，事故發生地點偏僻、現場無監視器，還涉嫌於2021年刻意隱瞞鄭婦有領殘障手冊及智能方面問題，為鄭婦投保高額意外險、壽險等保險，受益人均為劉男，向刑事警察局檢舉報案，控告劉男詐保，刑事局會同轄區嘉義縣警朴子分局偵辦。

檢警調查，劉男在事發前，曾詢問擔任保險員的朋友，如果發生自撞交通事故，是否也會理賠，友人回答一般可以，且鄭婦投保超過3年、可申請理賠，懷疑劉男預謀詐保。

檢警發現，劉男為鄭婦申請保險理賠時，曾遭保險公司拒賠，劉男找上從事保險的賴姓、王姓友人協助，最後如實獲得理賠金，賴男從中獲超過百萬元佣金。

嘉義地檢署昨指揮朴子分局執行搜索，帶回劉男、劉男的妻子及弟弟，以及保險員王男、賴男，檢方深夜複訊後，向嘉義地院聲押，其餘4人飭回。

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