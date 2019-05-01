委國政變》政府軍鎮壓釀70傷 馬杜羅宣稱擊潰政變

2019-05-01 15:14

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉分裂局勢越演越烈，反對派領袖瓜伊多昨天號召群眾推翻原總統馬杜羅（Nicolas Maduro），數百民眾湧入首都空軍基地抗議，與軍方展開激烈對抗，造成至少70人受傷。馬杜羅稍早發表演說，聲稱效忠其政權的委國國軍已擊潰反對派發起的軍事政變。

綜合外媒報導，委國原總統馬杜羅稍早發表聲明指出，反對派領袖瓜伊多這次發起的軍事政變，背後係由美國支持，現已遭該國國軍擊潰；委國國防部長帕屈諾（Vladimir Padrino）則稱，軍方目前仍效忠憲法，未來將堅決保衛馬杜羅政府的合法性，他同時也譴責反對派「應為政變過程產生的任何暴力行為與傷亡事件負責」。

反對派領袖瓜伊多4月30日清晨現身首都卡拉卡斯「拉卡洛塔空軍基地」（La Carlota），並透過社群媒體開啟直播，呼籲民眾站出來反抗馬杜羅政權，瓜伊多在直播中表示，反對派現獲部分軍方人員支持，而推翻馬杜羅政權的行動也已進入最終階段。

時任國民議會議長的瓜伊多今年1月23日自立臨時總統，為委國政局徹底分裂的戲碼拉開序幕，瓜伊多隨後陸續受美國為首的歐美50餘國承認，在過去3個多月內持續挑戰獲俄中、古巴等社會主義國家支持的馬杜羅政權。

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