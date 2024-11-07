全球首見！澳洲將禁止16歲以下孩童使用社群媒體

澳洲總理艾班尼斯7日證實，將立法禁止16歲以下孩童使用社群媒體，相關法案可望在明年底實施。（美聯社）

2024/11/07 14:57

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）7日證實，坎培拉正立法禁止16歲以下孩童使用社群媒體，相關法案可望在明年底實施，成為全球首個對社群媒體負面影響採取行動的國家。

據《路透》報導，澳洲正在測試年齡驗證系統，阻止孩童造訪社群媒體。艾班尼斯在記者會上說：「社群媒體正在戕害我們的孩子，我呼籲停止這種行為。」

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艾班尼斯列舉了過度使用社群媒體對孩童身心健康造成的巨大風險，特別是社群媒體對身體形象的有害描述，以及男孩吸收「厭女」內容後對女孩造成的風險。

艾班尼斯說：「如果你是一個14歲的孩子，正經歷人生轉變和趨於成熟的階段，卻獲取這些內容（社群媒體），那將是非常艱難的時期。我們該做的就是傾聽，然後採取行動。」

許多國家誓言透過立法來限制孩童使用社群媒體，但澳洲的政策無疑最為嚴格。截至目前為止，還沒有任何國家嘗試以生物辨識或政府識別等年齡驗證方式，強制執行社群媒體年齡限制。兩種方式均在澳洲測試當中。

澳洲政府提出的其他多項嚴格限制，也都是全球首見，包括高於任何國家的年齡限制（16歲）、拒絕監護人同意情況下的豁免權，以及現存所有不符合規定帳號將立即被封存、禁止使用。

艾班尼斯表示，相關立法將於今年年底前提交至澳洲國會，並在獲得批准12個月後生效。

澳洲在野黨自由黨（Liberal Party）已公開表示，將支持艾班尼斯的禁令。

艾班尼斯強調：「社群媒體公司有責任證明他們正在採取合理措施，拒絕孩童訪問。……責任不會落在父母或年輕人身上。」

受影響的社群媒體將包括Meta Platforms旗下Instagram和臉書（Facebook），以及字節跳動旗下TikTok和馬斯克擁有的X（舊稱Twitter）。此外，Alphabet旗下影音平台YouTube也可能受到該法案約束。

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